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Там жил добрый богатырь Волот – рассказываем две легенды о названии города Воложин

02 марта 2026 14:50
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Добро пожаловать в сердце Воложина – на площадь Свободы. Впервые об этом славном городе упоминается в конце XIV века, рассказали в программе «Путевка BY». Его название объясняют словом «волога», что означает – переувлажненное низинное место. Старинная легенда гласит, что здесь жил сильный и добрый богатырь, в народе его прозвали Волотом, а место – там, где Волот жил.

Там жил добрый богатырь Волот – рассказываем две легенды о названии города Воложин-2

Другая легенда повествует, что издавна у реки Воложинки останавливались перегонщики волов. Здесь можно было утолить жажду и отдохнуть. А когда набрались сил, погонщик кричал: «Волы, жень!», что значит идти дальше.

Там жил добрый богатырь Волот – рассказываем две легенды о названии города Воложин-4

Виктория Бриль, экскурсовод туристического информационного центра Воложинского района:
Наша площадь раньше была рыночной. Воложин являлся центром торговли, уже в начале XIX века и по сей день сохранилась традиция, что у нас именно по четвергам и воскресеньям проходит рынок. Также у нас были ежегодные ярмарки: четыре раза в год. Торговали, не распрягая лошадей. 

Подробности в видео.

# История # Туризм # Анастасия Макеева

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