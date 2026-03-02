Там жил добрый богатырь Волот – рассказываем две легенды о названии города Воложин

Добро пожаловать в сердце Воложина – на площадь Свободы. Впервые об этом славном городе упоминается в конце XIV века, рассказали в программе «Путевка BY». Его название объясняют словом «волога», что означает – переувлажненное низинное место. Старинная легенда гласит, что здесь жил сильный и добрый богатырь, в народе его прозвали Волотом, а место – там, где Волот жил.

Другая легенда повествует, что издавна у реки Воложинки останавливались перегонщики волов. Здесь можно было утолить жажду и отдохнуть. А когда набрались сил, погонщик кричал: «Волы, жень!», что значит идти дальше.