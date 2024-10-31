Наталья Кочанова встретилась с послом Турции в Беларуси

Сохранить мир и спокойствие не только на своей земле, но и в других государствах планеты – вот формула, которая объединяет взгляд Минска и Анкары на мировые проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О совместных шагах Беларуси и Турции к многополярному миру 31 октября говорили в Совете Республики. Здесь прошли переговоры Натальи Кочановой с главой турецкой дипмиссии в нашей стране.

Государства связывает давнее стратегическое партнерство. Растущий товарооборот, инвестпроекты, регулярный культурный обмен – вот лишь некоторые штрихи к собирательному портрету взаимовыгодного тандема Минска и Анкары. Однако стороны уверены, есть ряд направлений, по которым необходимо расширить взаимодействие. Например, по межпарламентской линии. Наталья Кочанова отметила, голос депутатов Беларуси и Турции должен звучать ярче, особенно в такое неспокойное время.

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Товарооборот между странами растет буквально изо дня в день. По нашим данным, за 2023 год товарооборот между нашими странами достиг 2 миллиардов долларов. Он превзошел тот целевой показатель, который нам поставили Президенты наших стран. Наши экономики имеют взаимодополняющий характер. И мы рассматриваем Беларусь не просто как рынок для своих товаров. Мы также готовы приобретать белорусскую продукцию. И мы готовы к совместным производствам для поставки продукции на рынки третьих стран.

По итогам переговоров в белорусской столице Минск и Анкара наметили новые шаги по укреплению взаимодействия также в гуманитарной и туристической сферах.