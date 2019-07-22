Такси: когда пассажир может не платить за поездку?

По статистике, более 30% минчан пользуются услугами такси. Но всегда ли поездка стоит своих денег? Разберёмся, какими преимуществами обладает пассажир и в каких случаях с вас не возьмут ни рубля? Из года в год летний период в столице становится самым оживлённым. Полюбоваться красотами Минска съезжаются буквально со всех уголков мира. Совсем недавно на дорогах города появилось такси с изюминкой.

Сергей Галда, таксист:

Хотелось дать больше, чем обычное перемещение из одного места в другое. Если бы я хотел воспользоваться услугами такси, я хотел бы видеть именное такое обслуживание. Удивляются, восторгаются, кто-то, вообще, пищит от восторга. Сейчас машина больше напоминает развлекательное кафе на колёсах, а местные жители уже успели окрестить новшество «сладким» такси! Разнообразные сладости, комфортные пледы, а для любителей спеть есть даже необычный сюрприз. Сергей Галда:

Внутри автомобиля находятся сладости в кармашках дверей, водичка, стаканчики. А также есть караоке-микрофон, можно спеть песню. Вот так можно весело проводить время во время поездки.

С наступлением летнего ажиотажа на дорогах также появились и хитрые таксисты, готовые прокатить по всем достопримечательностям города с завышенным тарифом. Чтобы не попасться на удочку мошенников, достаточно помнить несколько простых правил. Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Есть право на достоверную информацию об услуге и её цене. Обязаны ездить только с работающим таксометром. Если таксометр неисправен или выключен, оказание услуг запрещено. Если такси заказано через электронную информационную систему, то требования к таксометру здесь не предъявляются. Вопреки басням недобросовестных таксистов, ориентировочную стоимость можно и нужно узнать ещё до начала поездки, а также подробно расспросить о предлагаемых тарифах. Порядочность водителя определяется чётким пониманием прав своего клиента.

Дмитрий Потупчик, таксист:

Ты везёшь пассажира, и ты за него отвечаешь. Мы работаем согласно тарифу по таксометру. Всё фиксировано. Прежде, чем садить пассажира в автомобиль, мы его обязаны ознакомить с нашими тарифами, и тогда он принимает решение, ехать или нет. В конце поездки мы обязаны выдать чек, где указана цена за километр и сколько он проехал километров. Всё сделано для пассажиров. К особой группе риска можно отнести жёлтые машины у обочины. Тут можно и деньги потерять, и до места не доехать. Остановить машину взмахом руки и не попасть к «бомбиле» проще простого: у каждого водителя такси на видном месте должна висеть специальная табличка, в которой указаны расценки. Если такой таблички нет, смело уходите, хлопнув дверью.