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«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны

22 мая 2018 15:03
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Новости Беларуси. 22 мая в Минске назвали имена лучших специалистов страны. Итоги фестиваля «Трудовые таланты» подвели во Дворце культуры профсоюзов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны-1

Свои награды получили представители самых разных профессий. Это ветеринары, швеи, пекари, продавцы, геодезисты.

«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны-4

Без поощрений не остались и победители конкурса «Новые имена Беларуси». Жюри выбрало лучших представителей белорусской сцены – вокалистов, танцоров и артистов.

«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны-7

Сергей Хомич, мастер производственного обучения вождению:
Немножко волнуюсь. Всё-таки это церемония награждения. Такой знаменательный день. Я уже 4 года работаю инструктором по вождению. Я обучил более 200 учеников. Процент сдачи был в последний раз 75%.

«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны-10

Вергилия Сорока, заведующий лабораторией экспертизы:
Очень сильные у нас были ребята. Было 30 теоретических вопросов по нашей специальности. 5 практических – нужно было определить фальсификацию сметаны, рыбы. Мы были на мясокомбинате. Я сразу не ожидала, что будет настолько серьёзно.

«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны-13

Впервые лучших работников страны выбрали в 2017 году по 13 специальностям. Тогда масштабный фестиваль собрал тысячи участников. На этот раз организаторам пришлось даже расширить список профессий.

# Профессии # общество # Сергей Хомич # Вергилия Сорока # Фотофакт

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