«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны

Новости Беларуси. 22 мая в Минске назвали имена лучших специалистов страны. Итоги фестиваля «Трудовые таланты» подвели во Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои награды получили представители самых разных профессий. Это ветеринары, швеи, пекари, продавцы, геодезисты.

Без поощрений не остались и победители конкурса «Новые имена Беларуси». Жюри выбрало лучших представителей белорусской сцены – вокалистов, танцоров и артистов.

Сергей Хомич, мастер производственного обучения вождению:

Немножко волнуюсь. Всё-таки это церемония награждения. Такой знаменательный день. Я уже 4 года работаю инструктором по вождению. Я обучил более 200 учеников. Процент сдачи был в последний раз 75%.

Вергилия Сорока, заведующий лабораторией экспертизы:

Очень сильные у нас были ребята. Было 30 теоретических вопросов по нашей специальности. 5 практических – нужно было определить фальсификацию сметаны, рыбы. Мы были на мясокомбинате. Я сразу не ожидала, что будет настолько серьёзно.