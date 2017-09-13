«Такой лук храниться не будет»: выбираем овощи правильно

В сезон сельскохозяйственных ярмарок на рынке можно запросто растеряться. У одного продавца овощи блестящие и яркие, у другого – не такие привлекательные, но аромат-то какой! Как же быть?
В сезон сельскохозяйственных ярмарок на рынке можно запросто растеряться. У одного продавца овощи блестящие и яркие, у другого – не такие привлекательные, но аромат-то какой! Как же быть?
Николай Силин, глава крестьянского хозяйства, председатель Минской областной ассоциации фермеров:
Всегда обращайте внимание на белорусскую продукцию. Та продукция, которая завезена, неделю, а то и месяц где-то томится. Не кидайтесь на дешевизну.
Николай Силин – фермер с почти 30-летним стажем. Вместе с помощниками он обрабатывает 600 га земли, поэтому как выбрать сочный помидор или спелую картошку, знает наверняка. Главные принципы – выбирать отечественную продукцию и помнить календарь созревания каждого вида продукта. Итак, картошка.
Николай Силин:
Смотрите, чтобы картофель не был зеленым. Клубни должны быть сухими и чистыми, без болезней. Тогда они будут хорошо храниться. Не гонитесь за крупной картошкой, берите среднюю.
Я сварил два дня назад картофель. Он хранится и не темнеет. Если же вы сварили картофель, и он почернел или посинел, такой картофель брать не нужно.
Выбирайте твердые и упругие плоды. Также обратите внимание на кожуру. Чем она толще, тем более зрелым считается картофель. А значит, у него больше шансов долежать до весны.
А вот перец можно брать недоспевшим. Зеленые пятна дозреют дома. Самое главное – хвостик: зеленый и не подгнивший. Если его нет, возможно, продавец пытается скрыть факт длительного хранения.
Судьбу лука выдает плодоножка.
Николай Силин:
Нужно смотреть, чтобы у лука была высохшая ножка. Если лук плохой, она будет зеленоватая. Такой лук храниться не будет. Ножка начнет гнить, и гниль пойдет внутрь.
Для чеснока важна твердость и сухость. В проросшем отсутствуют полезные микроэлементы. Излишнее количество шелухи на головке – показатель незрелости. Такой не берите!
А вот неспелый помидор, также как и перец, покупать можно! Если хотите томаты долго хранить, покупайте с плодоножкой и обязательно вдохните запах свежего овоща. Чем вкуснее и ароматнее, тем лучше.
На любом овоще не должно быть червоточин, пятен и признаков гнилости. А вот по форме плод не обязательно должен быть идеальным.
Николай Силин:
Бывает морковка и кривая. Это не помеха. И на качество не влияет.
Не стесняйтесь попросить у продавца сделать надрез или попробовать на вкус. Добросовестный фермер не откажет.
Николай Силин:
Когда выбираете капусту на засолку, берете лист, он должен быть тоненький. Попробуйте сырой капустный лист, он должен быть хрустящий.
Не ведитесь на слишком большой размер или блеск плодов. Скорее всего, они обработаны химическими веществами. В сомнительных ситуациях попросите предъявить сертификат качества продукции, который должен быть у каждого продавца. Выбирайте с умом и заботой о своем здоровье.