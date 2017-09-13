«Такой лук храниться не будет»: выбираем овощи правильно

В сезон сельскохозяйственных ярмарок на рынке можно запросто растеряться. У одного продавца овощи блестящие и яркие, у другого – не такие привлекательные, но аромат-то какой! Как же быть?

Николай Силин, глава крестьянского хозяйства, председатель Минской областной ассоциации фермеров:

Всегда обращайте внимание на белорусскую продукцию. Та продукция, которая завезена, неделю, а то и месяц где-то томится. Не кидайтесь на дешевизну. Николай Силин – фермер с почти 30-летним стажем. Вместе с помощниками он обрабатывает 600 га земли, поэтому как выбрать сочный помидор или спелую картошку, знает наверняка. Главные принципы – выбирать отечественную продукцию и помнить календарь созревания каждого вида продукта. Итак, картошка.

Николай Силин:

Смотрите, чтобы картофель не был зеленым. Клубни должны быть сухими и чистыми, без болезней. Тогда они будут хорошо храниться. Не гонитесь за крупной картошкой, берите среднюю.

Я сварил два дня назад картофель. Он хранится и не темнеет. Если же вы сварили картофель, и он почернел или посинел, такой картофель брать не нужно. Выбирайте твердые и упругие плоды. Также обратите внимание на кожуру. Чем она толще, тем более зрелым считается картофель. А значит, у него больше шансов долежать до весны.

А вот перец можно брать недоспевшим. Зеленые пятна дозреют дома. Самое главное – хвостик: зеленый и не подгнивший. Если его нет, возможно, продавец пытается скрыть факт длительного хранения.

Судьбу лука выдает плодоножка. Николай Силин:

Нужно смотреть, чтобы у лука была высохшая ножка. Если лук плохой, она будет зеленоватая. Такой лук храниться не будет. Ножка начнет гнить, и гниль пойдет внутрь.

Для чеснока важна твердость и сухость. В проросшем отсутствуют полезные микроэлементы. Излишнее количество шелухи на головке – показатель незрелости. Такой не берите!

А вот неспелый помидор, также как и перец, покупать можно! Если хотите томаты долго хранить, покупайте с плодоножкой и обязательно вдохните запах свежего овоща. Чем вкуснее и ароматнее, тем лучше. На любом овоще не должно быть червоточин, пятен и признаков гнилости. А вот по форме плод не обязательно должен быть идеальным.

Николай Силин:

Бывает морковка и кривая. Это не помеха. И на качество не влияет. Не стесняйтесь попросить у продавца сделать надрез или попробовать на вкус. Добросовестный фермер не откажет.