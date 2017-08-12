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Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта

12 августа 2017 19:36
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Новости Беларуси. 12 августа у Дворца спорта выбирали необычный драник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное белорусское блюдо в виде колбасы, с творогом и завернутое в тесто –

и это лишь несколько оригинальных рецептов, которые записали наши корреспонденты на празднике. Мнения жюри и посетителей разделились, хотя гастрономический шок (в приятном смысле) получили все. Самые подкованные в истории происхождения белорусских оладий смогли отведать некоторые блюда бесплатно.

Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта-1

Тамара Сахарук, посетитель ярмарки:
Американцы даже очень любят, когда наши люди начинают жарить драники. Но говорят: «Ой-ой, очень калорийно». Как будто их гамбургеры не калорийные, слушайте! Так там одна химия, а у нас все натуральное.

Вот эти колбаски-наливаки, ну не влезает… такие уже аппетитные лежат!

Организаторы таких дегустаций уверены: это лучший способ продвижения белорусской кухни. К тому же в ратном деле им помогают почти 70 кафе и ресторанов. Кстати, порадовать хрустящими и ароматными драниками минчан и гостей столицы обещают и 13 августа.

# общество # Фотофакт # Национальная белорусская кухня # Тамара Сахарук

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