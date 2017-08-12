Такие уже аппетитные лежат: как прошла ярмарка «Мінскі дранік» возле Дворца спорта

и это лишь несколько оригинальных рецептов, которые записали наши корреспонденты на празднике. Мнения жюри и посетителей разделились, хотя гастрономический шок (в приятном смысле) получили все. Самые подкованные в истории происхождения белорусских оладий смогли отведать некоторые блюда бесплатно.

Главное белорусское блюдо в виде колбасы, с творогом и завернутое в тесто –

Тамара Сахарук, посетитель ярмарки:

Американцы даже очень любят, когда наши люди начинают жарить драники. Но говорят: «Ой-ой, очень калорийно». Как будто их гамбургеры не калорийные, слушайте! Так там одна химия, а у нас все натуральное.

Вот эти колбаски-наливаки, ну не влезает… такие уже аппетитные лежат!

Организаторы таких дегустаций уверены: это лучший способ продвижения белорусской кухни. К тому же в ратном деле им помогают почти 70 кафе и ресторанов. Кстати, порадовать хрустящими и ароматными драниками минчан и гостей столицы обещают и 13 августа.