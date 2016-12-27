Сыр под новогоднее настроение: народная дегустация «Сырная корона» прошла в Могилеве

Новости Беларуси. Новогоднее настроение и очень много сыра. На молочном холдинге «Бабушкина крынка» устроили народную дегустацию. Гости праздника получили возможность дать оценку различным сортам сыра, а предприятие, таким образом, изучило вкусы своих потребителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Необычная выставка уже при входе задает праздничную атмосферу. Если бы не характерный сырный аромат, и не скажешь, из чего сделаны эти кулинарные шедевры. Среди экспонатов больше всего петухов – символ 2017 года. А самый объемный – более 12 килограммов – сырный макет древнего Тупичевского монастыря.

Галина Коршунова, ведущий инженер-технолог Мстиславского филиала холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

По времени это заняло больше месяца, заняты были человек 6-7.

А эти блюда не только можно, но и нужно пробовать на вкус. Аппетитные рулеты – сыр с рыбной, овощной, яичной начинкой. Эксклюзив. Такого в магазине не купишь.

Алеся Чеснокова, мастер производства Славгородского филиала холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Наша начинка с секретиком.

Народная дегустация «Сырная корона» проводится в Могилеве третий год подряд. В этот раз гурманам предложили оценить новинки от «Бабушкиной крынки» – сыры с большим сроком созревания – до полугода. Каждый из представленных сортов уже побеждал на различных выставках и конкурсах. Теперь время выбрать лучший из них.

Юрий Прокопенко, СТВ:

За этим столом определяют лучший сорт полутвердых сыров. На выбор – четыре варианта. Мне, например, понравился «Гауда».

У народной дегустации вполне прагматичная функция. Таким образом производитель изучает вкус потребителей, их предпочтения, получает информацию к размышлению. Победителя определяет голосование. И на этот раз сырную корону поделили два сорта – «Венеция Люкс» и «Черный граф».

Виталий Халейко, житель Могилева:

Они, в принципе, все вкусные, но этот мне как-то больше.

Юлия Киселева, житель Могилева:

Вообще, мне нравится продукция «Бабушкина крынка». Я беру постоянно молоко, сыр, творог, сырки.

Татьяна Коршукова, житель Могилева:

Этот сыр более пикантный, более нежный, сладковатый, как мне нравится. Голосую за него.

Холдинг «Бабушкина крынка» – сегодня крупнейший в стране производитель сыров. На пяти заводах варят около полусотни сортов: от классических до элитных. Суточный объем – 65 тонн. Для отечественного рынка слишком много, потому большая часть продукции идет на экспорт.

Иван Сасин, житель Могилева:

Больше всего мне нравится елка. Очень красиво горит, особенно звезда.

Анастасия Буглак, житель Могилева:

Мы приезжаем каждый год. Нам очень нравится.

У проходной предприятия возвели настоящий сказочный городок – миллионы огоньков и десятки светящихся композиций. Эта еще одна традиция холдинга «Бабушкина крынка».