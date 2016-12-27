Милиция будет максимально лояльна: меры безопасности на новогодние гуляния в Беларуси

Новости Беларуси. На время новогодних и рождественских праздников в Беларуси будут усилены меры безопасности.

На особый режим работы перейдут все экстренные и оперативные службы.

И в первую очередь, конечно, медики, спасатели и правоохранители. Традиционно в места массовых гуляний можно будет пройти через специальные пункты пропуска.

В МВД просят граждан отнестись к проверкам с пониманием, а также заранее приходить на праздничные площадки.

Готовиться к новогодним праздникам в МВД начали заранее. Учитывали и международный опыт, конечно. Так, из новых мер – грузовой транспорт к местам массовых гуляний пропускать не будут. В остальном как всегда: контрольно-пропускные пункты и предметный досмотр. Отдых и общее настроение, заверяют правоохранители, правилами безопасности не испортишь.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

С учетом новогодних праздников сотрудники милиции будут максимально лояльно относиться к гражданам. Но в то же время грубые нарушения общественного порядка не останутся без внимания.

Особые планы работы сейчас у всех силовиков. Под охрану взяты все праздничные площадки: от столичных до районных.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Это уже не первый год. Мы на это обращаем самое пристальное внимание, чтобы этот праздник не был ни чем омрачен.

В режиме готовности и медики. Бригады скорой помощи будут нести дежурства у всех праздничных площадок. Больше всего проблем ожидают от тех, кто будет использовать пиротехнику. Это развлечение уже стало для большинства народной забавой, только вот последствия бывают страшными.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В среднем страдает около 100 человек. Пострадавшие получают травмы кисти, травмы глаз и ожоги лица.

Взор пристальный в ГАИ обратят и на организацию движения, а ещё на тех, кого градус праздника подстегивает к путешествиям.

Максим Слиж, СТВ:

Статистика в новогодние праздники говорит о том, что некоторых водителей после застолья так и тянет за руль. Несмотря на обилие алкоголя в крови, им кажется, что сотрудники ГАИ сродни Деду Морозу, должны совершить чудо: понять и отпустить. Так, за 1 и 2 января 2016 года 223 человека попались в состоянии опьянения. Специфический выбор подарка.

Внушительный штраф и лишение водительского удостоверения – это наказание личное. А вот лишить жизни другого…

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Увеличивается количество нетрезвых водителей. По статистике, по их вине погибает порядка 12% из всех, погибших на дорогах.

Дежурить в усиленном режиме будут и сотрудники МЧС. Наготове более 1000 единиц техники и около 4 тысяч спасателей.

Рекомендации простые: следить за погодой и не забывать о гололедице.

Андрей Юржиц, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Поведен мониторинг на более 5600 объектах, на которых все выявленные замечания были устранены.

На каждой площадке для гуляний по всей стране и для всех желающих пройдут праздничные программы. В МВД отвечают, что при необходимости и для удобства будут дополнительно организованы контрольно-пропускные пункты.