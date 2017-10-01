Сыграть в бильярд и сходить на массаж: центр досуга пенсионеров открылся в агрогородке Вертелишки Гродненской области

Новости Беларуси. Компьютерный зал, бильярд и массажный кабинет. Центр досуга пенсионеров открылся в агрогородке Вертелишки Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подарок ко Дню пожилых людей преподнесло местное хозяйство тем, кто не один год работал в СПК. Таких здесь порядка 800 человек. Теперь им длинными зимними вечерами скучать не придется.