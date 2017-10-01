Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. 1 октября в Беларуси теплые слова адресуют учителям. Профессиональный праздник отмечают те, кто сеет разумное, доброе и вечное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране в сфере образования работает свыше 400 тысяч человек. С Днем учителя их поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Современная образовательная среда, как живой организм, постоянно развивается – внедряются новые технологии и методы обучения. Неизменными остаются лишь роль и авторитет педагога. Вы с честью выполняете свою важную миссию, всегда находитесь в центре общественной жизни, укрепляете идеологический фундамент нашей страны. Убежден, ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии найдут отклик в сердцах воспитанников и послужат достойным примером для подрастающего поколения.