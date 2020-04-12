Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 12 апреля

Новости Беларуси. В Беларуси проведено более 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самое ближайшее время появится отечественная экспресс-система, которая выявляет не РНК вируса, а антитела к нему.

Это позволит быстрее обследовать пациентов, у которых наблюдаются признаки болезни, а также тех, кто уже перенес COVID-19 в легкой форме и имеет иммунитет.

ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы

Известно, что у 2578 человек подтверждено наличие коронавируса. После лечения выписаны 203. Умерли 26 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.