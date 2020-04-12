Прямой эфир

Президент Беларуси: светлые дни Пасхи напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви

12 апреля 2020 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские католики, протестанты и другие конфессии, которые пользуются григорианским календарем, 12 апреля отмечают Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху

Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой  христианского учения.

Всех, кто отмечает Пасху, 12 апреля поздравил Президент Беларуси.

Президент Беларуси: светлые дни Пасхи напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Светлые дни этого великого праздника напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.

Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.

# Католики Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц
12 апреля 2020 10:23

«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне
12 апреля 2020 10:20

«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?
12 апреля 2020 10:19

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?