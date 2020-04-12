Президент Беларуси: светлые дни Пасхи напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви

Новости Беларуси. Белорусские католики, протестанты и другие конфессии, которые пользуются григорианским календарем, 12 апреля отмечают Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой христианского учения.
Всех, кто отмечает Пасху, 12 апреля поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Светлые дни этого великого праздника напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.
Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.