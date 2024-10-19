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Команда «Нового утра» устроила праздник для детей из онкоцентра

19 октября 2024 14:22
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В Неделю родительской любви команда «Нового утра» решила подарить радость и тепло мамам, которые сегодня в этом особенно нуждаются, и организовала особенную благотворительную акцию. С зажигательным концертом и приятными сюрпризами творческая группа нашей программы приехала в гости к ребятам и их мамам в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Команда «Нового утра» устроила праздник для детей из онкоцентра-2

Вера Ткаченко, редактор программы «Новое утро»:
Это мероприятие стало возможным благодаря, конечно, в первую очередь нашим гостям. Александр Хвесюк предложил: давайте поедем в онкоцентр и дадим подарки. И попросил всего лишь немного помочь каких-то артистов позвать. Создали группу. Это было просто не передать словами. Люди начали сами добавляться, друг друга добавлять и с таким интересом, с таким искренним сердцем предлагать свою помощь. Все очень красиво, здорово сложилось. Хорошие люди, замечательные номера, поддержка замечательных коллег нашего канала и руководства.

Команда «Нового утра» устроила праздник для детей из онкоцентра-4

Кристина Ковалева, председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Каждое благотворительное мероприятие или такое общественное мероприятие помогает на пути к выздоровлению. Поэтому очень важно, когда мы сотрудничаем, когда мы организовываем такие мероприятия, когда приезжают различные коллективы, тем более такие удивительные коллективы, которые собираются со всей Республики Беларусь.

Подробности в видео

# Благотворительная акция

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