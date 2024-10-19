Пасмурно и дождливо – погода в Европе на неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 19 градусов днем. Пасмурно и дождливо встретят новый день жителей Австрии. В Вене похолодает до +14. В Риме жара, наконец, отступит. В столице 26 со знаком «плюс». Осадков при этом не ожидается. Тем временем в Мадриде тепло сохранится и составит 30 градусов. В испанской столице будет исключительно солнечно.

В Болгарии переменная облачность. Температура воздуха будет достигать в среднем 17 градусов в дневные часы. Дождливо будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра повысится до отметки в 30 градусов. 30 со знаком «плюс» будет отмечено и в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет преимущественно ясным и до 23 градусов тепла днем. В Вильнюсе +25. В столице переменная облачность. Варшаву дожди сегодня также не настигнут. А воздух прогреется до +23. 27 градусов в Киеве. Погода отмечена солнечная и без осадков. В Москве переменная облачность и до 25 градусов тепла в дневное время суток.