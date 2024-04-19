Свыше 3 тыс. жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику
Свыше 3 тысяч жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику. Он пройдет завтра, 20 апреля. В масштабном благоустройстве примут участие представители всех трудовых коллективов и организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они будут наводить порядок на своих рабочих местах и закрепленных территориях, местах отдыха. В Жодино наводить лоск и чистоту начали уже сегодня. Так, проведены работы на нескольких объектах. Отметим, к субботнику могут присоединиться все желающие. Жильцам будет предоставлен соответствующий инвентарь.
Наталья Сушко, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Все предприятия города, организации в этот день выйдут на свои территории, на прилегающую территорию, закрепленную, чтобы привести в порядок, обновить ограждения, покрасить заборы, побелить деревья, бордюры. Ну и подготовиться к летнему сезону. На прошлой неделе депутатский корпус высадил деревья, молодые сосны на территории нашего городского пляжа. И общественная организация «Белорусский союз женщин», и учреждения культуры буквально два дня назад приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам!», где на территории Смолевичского лесничества тоже посадили молодые саженцы.
В этом году в Жодино проведут реконструкцию братской могилы воинов-партизан, а также памятника-бюста Герою Советского Союза Петру Куприянову. Денежные средства, заработанные на субботнике, пойдут на реконструкцию мемориального комплекса «Детям – жертвам войны» в Жлобинском районе, а также на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. 30 % от вырученной суммы направят на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в областях страны и столице.