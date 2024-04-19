Свыше 3 тыс. жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику

Свыше 3 тысяч жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику. Он пройдет завтра, 20 апреля. В масштабном благоустройстве примут участие представители всех трудовых коллективов и организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они будут наводить порядок на своих рабочих местах и закрепленных территориях, местах отдыха. В Жодино наводить лоск и чистоту начали уже сегодня. Так, проведены работы на нескольких объектах. Отметим, к субботнику могут присоединиться все желающие. Жильцам будет предоставлен соответствующий инвентарь.

Наталья Сушко, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:

Все предприятия города, организации в этот день выйдут на свои территории, на прилегающую территорию, закрепленную, чтобы привести в порядок, обновить ограждения, покрасить заборы, побелить деревья, бордюры. Ну и подготовиться к летнему сезону. На прошлой неделе депутатский корпус высадил деревья, молодые сосны на территории нашего городского пляжа. И общественная организация «Белорусский союз женщин», и учреждения культуры буквально два дня назад приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам!», где на территории Смолевичского лесничества тоже посадили молодые саженцы.