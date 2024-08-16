В «Марко» показали детские коллекции обуви. Вот какие модели сейчас в тренде

–В арсенале каждого школьника должна быть обувь в спортивном стиле для занятий спортом, прогулок и активного отдыха.

–Разобраться во всех нюансах и сделать обзор поможем мы – специалисты компании «Марко».

Юлия Зернина, ведущий художник-модельер холдинга «Марко»:

Коллекция Spotter отлично подойдет для занятий физкультурой. В ней представлены также различные модели на любой вкус. Это как более спокойные базовые модели в спокойных расцветках, так и активные яркие трендовые модели. Большая часть моделей выполнена на практически невесомой подошве из ЭВА. Особенно хотелось бы отметить модели на подошве Step, она транспарантная, двухкомпонентная, имеет интересный эффект прозрачности. При выборе кроссовок особое внимание следует уделить протектору, который обеспечивает надежное сцепление.

Материалы, используемые в коллекции Spotter, синтетические и текстильные. Но они являют гипоаллергенными и прошли все возможные проверки. Для удобства надевания и надежной фиксации на стопе используются эластичные шнурки плюс застежка велкро или эластичные шнурки с фиксатором. В ряде моделей коллекции Spotter присутствует формованная стелька, которая обеспечивают более комфортное ношение обуви.

В магазинах «Марко» представлен широкий ассортимент детской обуви. Здесь вы можете приобрести даже обувь для бассейна. Она выполняется из ультралегкого материала ЭВА, в широчайшей цветовой гамме. Модели есть как для мальчиков, так и для девочек с различными украшениями и фурнитурой. Также родители часто задаются вопросом, где купить чешки. В магазинах «Марко» они есть, выполнены из натуральной кожи и представлены в огромный цветовой гамме.

Марина Войцеховская, художник-модельер холдинга «Марко»:

В линейке «Актив» мы предлагаем полукеды и кроссовки для мальчишек, которые выбирают комфорт и которые любят обувь удобную для активного отдыха.

Хотелось бы отметить наш новый фасон «Марвел». В этом фасоне дизайнеры разработали несколько конструкций. Это и классические кеды, и полуботинки с ремешком на липучке велкро. У этого фасона двукомпонентная подошва. Она выполнена из облегченного полиуретана, имеет возможность изменять цвет ходовой поверхности. Такая модель легко впишется в школьный гардероб. Это тот же фасон, но уже с перфорированными элементами. Он может подойти для смены обуви. Здесь наличие мягкого канта, перфорированных элементов, формованная вкладная стелька. Сквозная перфорация позволяет ноге дышать, детям целый день в школе будет находиться очень легко в этой обуви.

Данная модель выполнена из натуральной кожи. Отрезной носочек – это антивандальный материал. Подкладка – это текстильный материал. Также здесь имеется вкладная стелька формованная. Материал подошвы – это материал ЭВА. Он очень легкий и помогает детям целый день провести в легкости. Также в нашей коллекции представлены универсальные кроссовки, которые подойдут как для мальчишек, так и для девчонок. Они оснащены шнурками эластичными и имеется застежка-молния с наружной стороны.

В нашей коллекции имеются базовые кеды спокойных сдержанных цветов, которые с легкостью впишутся в школьный гардероб. Сейчас у родителей в преимуществе легкое одевание обуви на стопу ребенка. Для этого дизайнеры «Марко» оснастили свои модели круглой резинкой с фиксатором. Это позволяет ребенку за считаные секунды и переобуть обувь.

Ходили в магазин «Марко» выбирать ребенку обувь, купили кроссовки для игры футбол, увлекся очень футболом. Придем обязательно покупать к школьному сезону. Каждый год у нас не обходится без этого магазина, потому что в любом случае всегда подберешь то, что тебе нужно.