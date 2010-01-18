Святой крещенской воды достаточно и капли, уверяют священнослужители

Священнослужители рекомендуют верующим не набирать огромное количество крещенской воды.

– Нет необходимости набирать «цистерны» крещенской воды – ее капля освящает море, – об этом сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в понедельник в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви.

– Достаточно набрать в праздник небольшой сосуд и в течение года добавлять ее в обыкновенную воду. Нужно верить, что святой воды достаточно и капли, – отметили священнослужители.

В епархиальном управлении особо подчеркнули, что «к крещенской воде надо относиться с благоговением – это великая святыня, к которой люди прибегают особенно в болезни и дни испытаний».

Собеседники агентства также пояснили, что согласно церковному преданию в праздник Крещения вода приобретает особые целительные свойства. Считается, что крещенская вода, к которой верующие люди относятся с особым благоговением, придает силу и дарует здравие каждому, кто прикасается к ней.

Поэтому издавна в этот день, несмотря на морозы, существует традиция купания в проруби. Православные христиане верят, что крещенская вода приносит телесное и духовное здоровье. Однако, по правилам, купаться можно только после того, как духовенство совершит чин великого освящения воды, сообщили в управлении.