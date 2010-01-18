Руководитель минской фирмы по продаже автомобилей обманул своих клиентов на $40 тысяч

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Схема махинации выглядела следующим образом. Владельцы автомобилей для того, чтобы не тратить личное время на продажу машин, пригоняли свой транспорт на специальную площадку. Фирма брала на себя организацию продажи автомобилей. Деньги владельцы должны были получать после реализации сделки.

Однако владельцы обнаруживали, что машины на стоянке уже отсутствовали, а деньги владелец компании отдавать не торопился. Предлоги были разные: машина отправлена на авторынок, на обкатку или в ремонт. Наконец, устав от отговорок и обещаний несколько владельцев обратились в милицию.

Проверив информацию, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД усмотрели в деятельности коммерсанта состав преступления. Сейчас проводится расследование, а в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 («Мошенничество») УК Беларуси, сообщает БЕЛТА.