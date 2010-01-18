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Стали известны результаты экспертизы смерти Владимира Турчинского

18 января 2010 12:34
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Согласно результатам экспертизы смерти 46-летнего телеведущего, шоумен погиб от инфаркта миокарда, вызванного оторвавшимся тромбом – сгусток крови перекрыл левую коронарную артерию, снабжающую кровью сердце. Смерть наступила за считанные минуты.

Ранее лечащий врач, под присмотром которого Турчинский проходил плазмаферез (очищение крови), предполагал, что Турчинского мог сгубить гормональный препарат, который он начал применять незадолго до смерти. Однако, по словам эксперта знакомого с результатами вскрытия, витамины и биологически активные вещества, найденные в крови шоумена, не могли стать причиной смерти артиста, сообщает Life News.

– Никаких токсических веществ – снотворных, психотропных – в крови не найдено, – сообщил источник. – В желудке тоже не обнаружено лекарственных препаратов.

# общество # Некролог

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