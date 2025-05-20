Юный саксофонист из Старых Дорог удостоен специальной премии Президента

Такую награду десятилетнему парню вручили неспроста. Он завоевал диплом первой степени на Республиканском открытом конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Волкова. А еще Богдан покорил жюри на конкурсе JAZZ TIME в Солигорске. Юного саксофониста пригласили принять участие в гастролях Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга.

Юный саксофонист из Старых Дорог Богдан Мамотюк удостоен специальной премии Президента. Ее присуждают талантливой молодежи за достижение значимых высот, получивших общественное признание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Богдан Мамотюк, воспитанник Стародорожской детской школы искусств: Мне очень нравится саксофон, потому что у меня старший брат играет на саксофоне. И мне очень нравится, как он играет. Я хочу пойти по его стопам. Он выступает в оркестре BELSAXO. Я очень хочу поступить в Минский музыкальный колледж.

Екатерина Мамотюк, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Стародорожской детской школы искусств:

Богдан Мамотюк прославил Стародорожчину своими выдающимися результатами на конкурсах. Участвовал в международном конкурсе «Музыка надежды» в Гомеле, в конкурсе «В ритме джаза» в Минске, также был конкурс у нас в Столбцах «Фанфары Наднямоння».

За всю историю Стародорожской детской школы искусств специальную премию Президента получили 4 выпускника. Всего здесь обучаются свыше 300 воспитанников.