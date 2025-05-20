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Юный саксофонист из Старых Дорог удостоен специальной премии Президента

20 мая 2025 13:55
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Юный саксофонист из Старых Дорог Богдан Мамотюк удостоен специальной премии Президента. Ее присуждают талантливой молодежи за достижение значимых высот, получивших общественное признание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Такую награду десятилетнему парню вручили неспроста. Он завоевал диплом первой степени на Республиканском открытом конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Волкова. А еще Богдан покорил жюри на конкурсе JAZZ TIME в Солигорске. Юного саксофониста пригласили принять участие в гастролях Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга.

Юный саксофонист из Старых Дорог удостоен специальной премии Президента-2

Богдан Мамотюк, воспитанник Стародорожской детской школы искусств:
Мне очень нравится саксофон, потому что у меня старший брат играет на саксофоне. И мне очень нравится, как он играет. Я хочу пойти по его стопам. Он выступает в оркестре BELSAXO. Я очень хочу поступить в Минский музыкальный колледж.

Юный саксофонист из Старых Дорог удостоен специальной премии Президента-4

Екатерина Мамотюк, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Стародорожской детской школы искусств:
Богдан Мамотюк прославил Стародорожчину своими выдающимися результатами на конкурсах. Участвовал в международном конкурсе «Музыка надежды» в Гомеле, в конкурсе «В ритме джаза» в Минске, также был конкурс у нас в Столбцах «Фанфары Наднямоння».

За всю историю Стародорожской детской школы искусств специальную премию Президента получили 4 выпускника. Всего здесь обучаются свыше 300 воспитанников. 

# Госнаграды

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