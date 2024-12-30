Родители не могли сдержать слёз! Благотворительная инициатива подарила праздник Червенскому району
Новый год – время волшебства, исполнения желаний, и, конечно, подарков. В частности тех, кто в этом особенно нуждается. Благотворительная акция «Единая Минщина – сердце Беларуси» вот уже четвертый год отправляется в настоящий тур по Минской области, передавая не только сюрпризы, но и любовь, заботу и внимание. 12 районов и десятки детских улыбок. О тех, кто дарит веру в сказку, и тех, кто несмотря ни на что продолжает верить в чудо, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Деревня Красный Дар Червенского района – еще одна остановка благотворительной инициативы. Именно здесь живет семья Олега и Елены Мясоедовых. Родители воспитываю четверых ребят. Двадцатилетних Снежану и Владислава усыновили еще в 2007 году. А Ксюшу и Диму взяли под опеку несколько лет назад. Подарить тепло заботу и внимание детям приехали сказочные герои и десятки неравнодушных людей.
Сладости и игрушки – это лишь малая часть подарков, которые получили ребята в канун праздника. В этот день в доме Мясоедовых особенно многолюдно. В адрес приемных родителей звучат слова благодарности за их ежедневный и такой нелегкий труд.
Наборы для рисования, спортивный инвентарь, множество презентов и пожеланий счастливого Нового года от профсоюзных организаций и столичных предприятий. Дети не могли сдержать улыбок, а родители – слез. Компьютер стал самым неожиданным, но таким нужным подарком.
Олег Мясоедов:
Эмоции сильные, я такого не ожидал, что оценят так сильно нашу работу, которую мы делаем. Я же сам сирота, рос без батьки, без матери. Для меня это вообще. Спасибо большое, что понимают.
Елена Мясоедова:
Конечно не ожидали столько внимания, тепла, поздравлений. Это очень приятно. Не забывают, ценят наш труд, наши старания. И за детей спасибо говорю. Компьютер – это конечно сильный подарок!
Подробности в видео.