Родители не могли сдержать слёз! Благотворительная инициатива подарила праздник Червенскому району

Новый год – время волшебства, исполнения желаний, и, конечно, подарков. В частности тех, кто в этом особенно нуждается. Благотворительная акция «Единая Минщина – сердце Беларуси» вот уже четвертый год отправляется в настоящий тур по Минской области, передавая не только сюрпризы, но и любовь, заботу и внимание. 12 районов и десятки детских улыбок. О тех, кто дарит веру в сказку, и тех, кто несмотря ни на что продолжает верить в чудо, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Деревня Красный Дар Червенского района – еще одна остановка благотворительной инициативы. Именно здесь живет семья Олега и Елены Мясоедовых. Родители воспитываю четверых ребят. Двадцатилетних Снежану и Владислава усыновили еще в 2007 году. А Ксюшу и Диму взяли под опеку несколько лет назад. Подарить тепло заботу и внимание детям приехали сказочные герои и десятки неравнодушных людей.

Сладости и игрушки – это лишь малая часть подарков, которые получили ребята в канун праздника. В этот день в доме Мясоедовых особенно многолюдно. В адрес приемных родителей звучат слова благодарности за их ежедневный и такой нелегкий труд. Наборы для рисования, спортивный инвентарь, множество презентов и пожеланий счастливого Нового года от профсоюзных организаций и столичных предприятий. Дети не могли сдержать улыбок, а родители – слез. Компьютер стал самым неожиданным, но таким нужным подарком.

Олег Мясоедов:

Эмоции сильные, я такого не ожидал, что оценят так сильно нашу работу, которую мы делаем. Я же сам сирота, рос без батьки, без матери. Для меня это вообще. Спасибо большое, что понимают.