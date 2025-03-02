Своё в межсезонье – тепличный комбинат под Брестом завершил модернизацию системы подсветки

Способствовать реализации отечественной продукции на внутреннем рынке, но по справедливой для покупателей цене. Такая задача для правительства страны не новая. Тем не менее, ввиду формирования новой системы регулирования цен, глава государства напомнил о приоритетах в ходе громкого совещания в конце рабочей недели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В межсезонье ценники на некоторые продукты растут. Не всеми овощами страна обеспечена в полной мере. Президент обратил внимание и на развитие тепличного хозяйства. Успешных примеров хватает, и отдельные предприятия вкладывают все больше средств в совершенствование парников.

Так, тепличный комбинат под Брестом завершил модернизацию системы подсветки четырех гектаров теплиц, а это установка более 12 тысяч новых светильников. Благодаря усилиям энергетиков удалось увеличить объем выращиваемых белорусских огурцов в межсезонный период до 900 тонн. В планах – получить ранний белорусский томат.

В белорусских климатических условиях сезонным овощам не хватает светового дня, поэтому приходится прибегать к технологии досвечивания – до 20 часов в сутки. С 2024 года производители овощной продукции получили льготный тариф для оплаты за электроэнергию. Тепличный комбинат под Брестом занимается выращиванием овощей, салата и зелени. На модернизированных гектарах теплиц с ноября по апрель планируют получить до 1750 тонн томатов.

Александр Радковец, директор тепличного комбината «Берестье»: Я надеюсь, что программу, которую нам доводят плановые задания, мы выполним по программе «Аграрный бизнес», исходя из которой проводили модернизацию. Исходя из статистики Минсельхозпрода, обеспеченность огурцом в Беларуси 120 %, томата, к сожалению, не хватает, его завозят из-за рубежа. Отечественным обеспечены на уровне 46 %.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой. Мы запросили одну опытную теплицу с мощностями в пределах одного гектара. Потом они обещают сделать со всеми системами управления и контроля за средой, в которой выращиваются овощи. Постараемся переговоры довести в этом году, чтобы потом больше масштабироваться в пределах этого предприятия.

Южным климатом Брестской области пользуются и фермеры. В агрогородке Ольшаны уже собрали урожай ранних огурцов. Первые же томаты в теплицах созреют в начале марта. В регионе также прорабатывается вопрос строительства еще одного масштабного тепличного комбината на площадях свободной экономической зоны.