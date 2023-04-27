Своя «Новая Голландия» появится в Минске. Рассказываем, как преобразится столица

Вероника Макаревич, ведущая:

Живописные аллеи, яркие клумбы и пышные многолетники. Озеленение – одна из главных целей «большой уборки». Поговорим о ландшафтной архитектуре Минска.

– Что вы сегодня высаживаете?

– Мы садим дерен.

– А в чем его преимущество?

– Он хорошо подходит для живой изгороди в детских садах, приусадебных участках, неприхотливый. Природа вышла из зимней спячки, а на городских клумбах уже вовсю кипит работа. Весна в самом разгаре, столица меняет наряд. Сотни деревьев и кустарников должны получить собственную жилплощадь до середины мая. Сотрудники «Зеленстроя» помогут найти уютное место под солнцем.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Ежегодно с ландшафтными дизайнерами разрабатываются альбомы цветочного оформления Минска, а также альбомы по дополнительному озеленению территории города и МКАД. В этом году у нас в планах высадить более 20 тысяч деревьев и более 200 тысяч кустарников. К слову, хорошо известный кустарник с алыми ветвями на Минской кольцевой прописался не случайно. В ландшафтном дизайне дерен занимает особую позицию. Растение красивое и неприхотливое.

Екатерина Короткина:

Вдоль улично-дорожной сети высаживаем ясень обыкновенный и ель колючую. Растения, которые себя наиболее зарекомендовали в связи с антропогенной нагрузкой, соленостью в зимний период. А вдоль Минской кольцевой автомобильной дороги также высаживаем ели и различные виды кустарников. В основном это можжевельники, сосна горная. Из лиственных это роза морщинистая, спирея. Добро пожаловать в святую святых – место, где все зеленоглазые получают путевку в жизнь. Этот питомник – рай для будущих новоселов, которые совсем скоро разъедутся по разным уголкам столицы.

Наталья Заремба, главный агроном УП «Бровки Минскзеленстроя»:

У нас в питомнике различные виды красиво цветущих растений, декоративно-лиственных. Первое цветущее растение, которое вы можете увидеть в Минске и не только, – это форзиция европейская. Но как бы привлекательно ни выглядели лиственные, в топе по-прежнему вечнозеленые. Ведь даже во время зимних холодов они не теряют своего шарма.

Алексей Коляго, директор УП «Бровки Минскзеленстроя»:

В питомнике декоративных растений «Бровки Минскзеленстроя» представлено большое разнообразие хвойных растений по форме, размеру, цвету. На данной площадке представлены растения в контейнерах, которые могут высаживаться круглый год. Секрет успеха – закрытая корневая система. Идеальный вариант для пересадки. Наталья Заремба:

Один из представителей наших растений – это ель канадская Коника. Она достигает относительно небольших размеров, около двух метров, имеет ширококоническую крону.

Ну а для тех, кто не хочет ждать, пока деревья станут большими, есть уже взрослые растения, иначе – крупномеры. Хвойные гиганты в человеческий рост способны преобразить любой ландшафт до неузнаваемости. Наталья Заремба:

На данном участке представлены крупномерные растения – можжевельники, туи. Впишутся в любые условия городской среды. Данный вид туи неприхотлив, имеет красивую форму кроны, достигает порядка 3-4 метров, может использоваться как в изгородях, так и в групповых посадках.

Еще одно изумительное ноу-хау – сады пряной зелени и злаков. Почувствовать себя посреди цветущего луга прямо в центре мегаполиса совсем скоро смогут и минчане. Новый тренд уже взяли на заметку столичные дизайнеры.

Ольга Зеленковская, руководитель группы по ландшафтному дизайну УП «Минскзеленстрой»:

На одном из наших объектов, на набережной водохранилища Дрозды, будем делать сад цветущих трав по принципу сада трав «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге.

Екатерина Короткина:

Ежегодно мы летники уменьшаем и увеличиваем количество многолетников, планируем высадить более 120 тысяч. Появится новая композиция – сады непрерывного цветения, состоящая из древесно-кустарниковых насаждений с добавлением многолетников. Такие композиции будут декоративные, начиная с апреля и заканчивая заморозками. Будет ли минский сад злаков сделан на французский манер, покажет время. Одно известно точно: такие растения отлично смотрятся как на изумрудной зелени газона, так и на каменной россыпи – в рокарии. Ольга Зеленковская:

На данном объекте мы будем делать пешеходные дорожки из сетки экопарковки, засыпанной морской галькой. Также деревянные настилы, лежаки для удобного отдыха наших граждан. Вот такая стильная и современная территория отдыха. Красота в простоте.

Алексей Коляго:

Одним из новых направлений в питомнике является выращивание многолетних цветущих растений. К осеннему периоду в питомнике будет подготовлено порядка 20-30 тысяч данного вида растений. А пока овсянница подрастает, в минском парниково-тепличном комбинате к своему дебюту готовятся розы.

Екатерина Короткина:

Мы в этом году планируем высадить на всей территории города розарии. Около 15 тысяч роз появится, в основном это парковые территории, территория вдоль проспекта Победителей, парк Победы. Так что недаром говорят, Минск – город цветов. Свое законное место в столичных парках также займет грациозная виола. И куда же без причудливых мордовников-котовников – они станут ей отличными соседями!

Екатерина Короткина:

Появится вертикальное цветочное озеленение. Это въезды в город, вдоль магистральных улиц мы выставим ящики с ампельными растениями на ограждении разделительных полос. Таких ящиков около 14 тысяч будет. В осенний период на этих же ограждениях появятся те же ящики, но с хризантемой. А что, если объединить первозданную красоту природы, дизайн и историю Минска? Столичные специалисты уже предложили на рассмотрение удивительный проект!

Ольга Зеленковская:

По поручению председателя Мингорисполкома, нашей группой по ландшафтному дизайну «Минскзеленстрой» была разработана концепция озеленения территории Минского замчища, которое является сердцем Минска, где располагался древний деревянный город, остатки которого сейчас законсервированы под землей. Прогуляться по улочкам древнего города совсем скоро сможет каждый. Деревянные мостовые – символ старинного мегаполиса, стриженые кустарники – загадочные валы замчища.