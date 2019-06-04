Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?

Этот двор на улице Кижеватова превратился в самую настоящую свалку! Адское зловоние, расплодившиеся мухи и ужасающие размерами горы мусора!

Тошнотворный запах буквально сводит с ума местных жителей. Почему их некогда уютный двор превратился в настоящий полигон – загадка, которую они пытаются разгадать. Женщина:

Уму непостижимо! Там выбрасывается всё! Комары, мухи, коты, собаки – тут куча бегает. Женщина:

Представляете лето? Вонь. Вот рядом подъезд и форточку не откроешь.

Женщина:

Там же стояла мусорка около дороги, кому она мешала? Это позорище! Через какое-то время коммунальщики вернули старые урны, но поставили их на новом месте – прямо напротив подъездов. Такое ландшафтное решение огорчило жильцов и они сами передвинули контейнеры подальше от глаз. Мужчина:

Они просто перенесли проблему сюда, на парковку. Перед окнами – и мухи, и запах неприятный. Женщина:

Какие мусорки могут быть? Машины куда будут ставить люди? Да не будут они здесь стоять, не будут. Они поставят – мы уберём!

Чуть позже блуждающие контейнеры получили снова сменили место прописки – их переместили к дому номер 26, окончательно запутав жильцов.

После многочисленных перемещений баков весь двор превратился в одну большую зловонную свалку! Не найдя урн на привычных местах, люди складировали отходы на любом свободном клочке двора. Но жизнь возле разросшейся помойки стала просто невыносима.

Женщина:

Вот именно площадка под мусор, мусорка приезжала, забирала. Но почему-то здесь стоял один контейнер. Женщина:

Сделали бы стенку и мусорки б хорошо, поближе б были. Мужчина:

Все приходили сюда, всё складывали. Да, были здесь непонятные горы строительного мусора, но если бы его увозили регулярно, этих гор бы, вообще, здесь не было. Мужчина:

Нашлись деньги снести! А это немаленькие деньги! Главный вопрос, беспокоящий жильцов двора: почему пошла под снос старая контейнерная площадка. Съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» задаёт его в администрации района.

Александра Хвайницкая, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:

Два контейнера около дома №26 и три контейнер возле дома № 34, поставлены они были в соответствии с санитарными нормами, уборка территории производится ежедневно, забор мусора производится по графику. Мужчина:

Машину присылают раз в неделю. Если б она, хотя бы, два раза, три раза приезжала, ничего б не организовывалось. Жильцы уже писали обращение в ЖКХ и получили ответ, подвесивший их в томительном ожидании. Мусорная эпопея с тех пор так и не сдвинулась с мёртвой точки.