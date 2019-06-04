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Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?

04 июня 2019 09:29
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Этот двор на улице Кижеватова превратился в самую настоящую свалку! Адское зловоние, расплодившиеся мухи и ужасающие размерами горы мусора! 

Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?-1

Тошнотворный запах буквально сводит с ума местных жителей. Почему их некогда уютный двор превратился в настоящий полигон – загадка, которую они пытаются разгадать. 

Женщина:
Уму непостижимо! Там выбрасывается всё! Комары, мухи, коты, собаки – тут куча бегает.

Женщина:
Представляете лето? Вонь. Вот рядом подъезд и форточку не откроешь. 

Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?-4

Женщина:
Там же стояла мусорка около дороги, кому она мешала? Это позорище!  

Через какое-то время коммунальщики вернули старые урны, но поставили их на новом месте – прямо напротив подъездов. Такое ландшафтное решение огорчило жильцов и они сами передвинули контейнеры подальше от глаз.  

Мужчина:
Они просто перенесли проблему сюда, на парковку. Перед окнами – и мухи, и запах неприятный.

Женщина:
Какие мусорки могут быть? Машины куда будут ставить люди? Да не будут они здесь стоять, не будут. Они поставят – мы уберём!  

Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?-7

Чуть позже блуждающие контейнеры получили снова сменили место прописки – их переместили к дому номер 26, окончательно запутав жильцов. 

Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?-10

После многочисленных перемещений баков весь двор превратился в одну большую зловонную свалку! Не найдя урн на привычных местах, люди складировали отходы на любом свободном клочке двора. Но жизнь возле разросшейся помойки стала просто невыносима. 

Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?-13

Женщина:
Вот именно площадка под мусор, мусорка приезжала, забирала. Но почему-то здесь стоял один контейнер.

Женщина:
Сделали бы стенку и мусорки б хорошо, поближе б были.

Мужчина:
Все приходили сюда, всё складывали. Да, были здесь непонятные горы строительного мусора, но если бы его увозили регулярно, этих гор бы, вообще, здесь не было.

Мужчина:
Нашлись деньги снести! А это немаленькие деньги!

Главный вопрос, беспокоящий жильцов двора: почему пошла под снос старая контейнерная площадка. Съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» задаёт его в администрации района. 

Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?-16

Александра Хвайницкая, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:
Два контейнера около дома №26 и три контейнер возле дома № 34, поставлены они были в соответствии с санитарными нормами, уборка территории производится ежедневно, забор мусора производится по графику.

Мужчина:
Машину присылают раз в неделю. Если б она, хотя бы, два раза, три раза приезжала, ничего б не организовывалось.

Жильцы уже писали обращение в ЖКХ и получили ответ, подвесивший их в томительном ожидании. Мусорная эпопея с тех пор так и не сдвинулась с мёртвой точки.  

Блуждающие мусорки. Кто превратил двор в помойку: жильцы или коммунальщики?-19

Александра Хвайницкая:
В настоящее время мы обдумываем, прорабатываем этот вопрос: как обустроить новые площадки, которые будут соответствовать всем нормам. К сожалению, на этот год на обустройство этих контейнерных площадок финансирования нет.

Сдержат ли на этот раз своё обещание коммунальщики – узнаем уже скоро! Мы будем следить за развитием событий!

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александра Хвайницкая

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