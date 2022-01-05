И поговорит, и дров закажет. Как соцработники помогают одиноким пенсионерам

Новости Беларуси. В Минской области отмечают День социального работника. В каждом уголке региона чествуют самых преданных и отверженных представителей профессии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задача этих людей – помочь каждому, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание – инвалидам и одиноким пожилым гражданам. Для этого в Центральном регионе работают 23 территориальных центра социального обслуживания населения. Всего в сфере заняты более 6 000 специалистов.