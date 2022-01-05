И поговорит, и дров закажет. Как соцработники помогают одиноким пенсионерам
Новости Беларуси. В Минской области отмечают День социального работника. В каждом уголке региона чествуют самых преданных и отверженных представителей профессии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Задача этих людей – помочь каждому, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание – инвалидам и одиноким пожилым гражданам. Для этого в Центральном регионе работают 23 территориальных центра социального обслуживания населения. Всего в сфере заняты более 6 000 специалистов.
Алеся Иванова, корреспондент:
В Клецком районе социальную помощь на дому получают более 1 000 человек. Это одинокие и одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды. Им приносят продукты, доставляют лекарства, делают уборку. Каждый получает необходимую помощь и внимание.
Татьяна Шибут в социальной сфере уже более 20 лет. Она – социальный работник. Свой путь в профессию начинала в родной деревне Дунайчицы, после переехала в Клецк. Сейчас у нее на обслуживании закреплены 13 человек. И к каждому женщина находит свой индивидуальный подход.
Татьяна Шибут, социальный работник Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Со всеми отношения хорошие, дружеские. Они меня понимают, я – их. Что надо, стараемся найти компромисс.
Подробности в видеоматериале.