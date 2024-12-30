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Сотрудники ГАИ поздравили минчан и гостей столицы с наступающим Новым годом

30 декабря 2024 17:44
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Причина остановки – Новый год! Сотрудники столичной Госавтоинспекции сделали сюрприз автолюбителям – останавливали не для того, чтобы оштрафовать, а наоборот, подарить подарки и поздравить с наступающими праздниками, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ГАИ поздравили минчан и гостей столицы с наступающим Новым годом-2

Для этого инспекторы ГАИ сменили служебную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Такую необычную акцию дорожная милиция организовала совместно с представителями общественной организации «Белая Русь». Также водителям напомнили о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а пешеходам – о необходимости использования фликеров в темное время суток.

# ГАИ # Новый год

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