В Москве +1, теплее всего в Афинах. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Среднетемпературный показатель в Париже составит +2 градуса. В Вене с переменной облачностью и +5, временами ожидается +14. Возможен кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +9 градусов. В испанской столице без осадков.

В Болгарии также без осадков. В дневные часы столбики термометра поднимутся до +5. Без дождя на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет также +5. 12 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах, малооблачно.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно с прояснениями без существенных осадков. Ожидается до +5 в дневные часы. В Вильнюсе +4. В Варшаве облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +5. +4 в Киеве, переменная облачность без осадков. В Москве облачно, +1.