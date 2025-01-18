Прямой эфир

В Москве +1, теплее всего в Афинах. Погода в Европе

18 января 2025 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Москве +1, теплее всего в Афинах. Погода в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Среднетемпературный показатель в Париже составит +2 градуса. В Вене с переменной облачностью и +5, временами ожидается +14. Возможен кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +9 градусов. В испанской столице без осадков. 

В Болгарии также без осадков. В дневные часы столбики термометра поднимутся до +5. Без дождя на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет также +5. 12 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах, малооблачно. 

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно с прояснениями без существенных осадков. Ожидается до +5 в дневные часы. В Вильнюсе +4. В Варшаве облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +5. +4 в Киеве, переменная облачность без осадков. В Москве облачно, +1.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
«Марафон единства» вернётся в столицу на следующей неделе
18 января 2025 13:58

«Марафон единства» вернётся в столицу на следующей неделе

Медики не рекомендуют окунаться в прорубь людям с проблемами со здоровьем
18 января 2025 13:40

Медики не рекомендуют окунаться в прорубь людям с проблемами со здоровьем

Православные верующие отмечают Крещенский сочельник
18 января 2025 13:39

Православные верующие отмечают Крещенский сочельник