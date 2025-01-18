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Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

18 января 2025 15:10
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-2

В начале рабочих будней страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. 

В результате поступления из Западной Европы теплых воздушных масс атлантического происхождения температурный фон будет на 4-8 градусов превышать климатическую норму. По ночам прогнозируется от -3 до +3, днем от +1 до +7. 

В середине и во второй половине недели погода приобретет неустойчивый характер. Станет прохладнее, осадки будут отмечаться в смешанной фазе. Велика вероятность гололедных явлений. При этом северо-восточная половина Беларуси в конце недели может оказаться под влиянием скандинавского антициклона, смещающегося на центральные районы. По ночам при прояснениях есть вероятность усиления морозов до -6...-12 градусов. Днем прогнозируется не выше -4…-5 градусов.

Подробный прогноз погоды по областям:

Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-4
Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-5
Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-6
Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-7
Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-8
Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-9
# Погода в Беларуси

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