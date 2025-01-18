Дождь, мокрый снег и до +7. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале рабочих будней страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В результате поступления из Западной Европы теплых воздушных масс атлантического происхождения температурный фон будет на 4-8 градусов превышать климатическую норму. По ночам прогнозируется от -3 до +3, днем от +1 до +7.

В середине и во второй половине недели погода приобретет неустойчивый характер. Станет прохладнее, осадки будут отмечаться в смешанной фазе. Велика вероятность гололедных явлений. При этом северо-восточная половина Беларуси в конце недели может оказаться под влиянием скандинавского антициклона, смещающегося на центральные районы. По ночам при прояснениях есть вероятность усиления морозов до -6...-12 градусов. Днем прогнозируется не выше -4…-5 градусов.

Подробный прогноз погоды по областям: