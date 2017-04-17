Светлая седмица началась у православных, Октава – у католиков

Новости Беларуси. У православных началась Светлая седмица. Католики празднуют Октаву. В эти дни в храмах проходят торжественные богослужения и не смолкает звон колоколов, а в быту – это время для совершения добрых дел. Поэтому пасхальную неделю еще называют неделей великодушных поступков.

В понедельник Светлой седмицы принято ходить в гости, а на протяжении всех последующих дней творить добро: помогать близким и нуждающимся. Завершится первая пасхальная неделя Красной горкой – праздником, который считается самым популярным для заключения браков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.