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Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление»

24 марта 2020 06:29
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Новости Беларуси. Выработать единый механизм для безотказной работы системы принудительного исполнения. Об этом шла речь 23 марта на расширенном заседании по проекту изменения законов по вопросам исполнительного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление» -1



В процессе работы над корректировкой документа возникло более 40 замечаний и предложений от государственных органов. Это и вызвало разногласия между сторонами. Принять документ с прежними подходами уже невозможно. Он требует совершенствования.    

Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление» -3

По некоторым вопросам специалистам необходимо найти баланс между всеми заинтересованными – физическими, юридическими лицами и государством.      

Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление» -6

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
Спорные вопросы, связанные с компетенцией органов, которые предполагаются взыскателями и исполнением этой функции – взыскателя. Есть вопросы, связанные с очерёдностью взыскания судом. Есть вопросы, связанные с арестом имущества. Я думаю, что многие знают, что должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление, как раз таки пресечь эти злоупотребления. Это тоже один из вопросов законопроекта.  

Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление» -9



В правительстве документ готовится к первому чтению на весенней сессии.   

# Парламент Беларуси # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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