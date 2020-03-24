Светлана Любецкая: «Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление»

Новости Беларуси. Выработать единый механизм для безотказной работы системы принудительного исполнения. Об этом шла речь 23 марта на расширенном заседании по проекту изменения законов по вопросам исполнительного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В процессе работы над корректировкой документа возникло более 40 замечаний и предложений от государственных органов. Это и вызвало разногласия между сторонами. Принять документ с прежними подходами уже невозможно. Он требует совершенствования.

По некоторым вопросам специалистам необходимо найти баланс между всеми заинтересованными – физическими, юридическими лицами и государством.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Спорные вопросы, связанные с компетенцией органов, которые предполагаются взыскателями и исполнением этой функции – взыскателя. Есть вопросы, связанные с очерёдностью взыскания судом. Есть вопросы, связанные с арестом имущества. Я думаю, что многие знают, что должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление, как раз таки пресечь эти злоупотребления. Это тоже один из вопросов законопроекта.