Сватинг в Беларуси. Что это такое и какая ответственность грозит?

Мошенничество в эпоху современных технологий перекочевало в киберпространство. В 2020 году по стране было зарегистрировано более 25 000 онлайн-преступлений. Пока многие даже и не замечают, что в Сети их обводят вокруг пальца, преступники не сидят сложа руки, придумывают более изощренные способы обмана. Алексей Новаш, начальник управления по киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Участились случаи лжеминирования объектов социальной сферы, торговых объектов, развлекательных и иных учреждений. В Минске зарегистрировано 15 преступлений.

А если взглянуть на статистику по всей республике, бегут мурашки по коже. Только за один апрель зафиксировано более 70 ложных сообщений об угрозе. В ходе следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были выявлены авторы этих посланий. Среди них как белорусы, так и граждане иностранных государств. Несовершеннолетних «минеров» объединяет сватинг – тактика досаждения в сетевых играх.

Алексей Новаш:

Это новое явление для Беларуси. Подростки, объединенные одним интересом (участники сетевых игр или каких-то форумов), с целью навредить своим соперникам по играм от имени этих лиц направляют заведомо ложные сообщения о том, что тот или иной объект заминирован.

Сегодня злоумышленники все реже сообщают об опасности по телефону – чаще присылают электронные письма, искренне надеясь остаться безнаказанными. Шутки ради, киберзлодеи создают массовую рассылку: оповещают об угрозе сразу несколько предприятий. Алексей Новаш:

С учетом общественной опасности такого рода деяний ответственность по статье 340 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об опасности» наступает уже с 14 лет – до семи лет лишения свободы.

К сожалению, подобные юмористы даже и не подозревают, что, на их взгляд, безобидная шутка когда-нибудь может выйти из-под контроля. Ложные вызовы отвлекают сотрудников спецслужб, а ведь не исключено, что в этот момент кому-то может понадобиться реальная помощь. Именно поэтому подростковая шалость прямой путь к уголовной ответственности.

Алексей Новаш:

Вызов спецслужб, остановка работы предприятий, учреждений, соответственно, эвакуация граждан, проведение мероприятий, направленных на обследование зданий и помещений, влекут еще большие материальные издержки. Помимо ответственности, либо родителям, либо виновным лицам придется возмещать весь ущерб, а он достаточно существенный.