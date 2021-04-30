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Между Минском и Москвой запустят скоростной электропоезд «Ласточка». Ходить он будет два раза в день

30 апреля 2021 06:45
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Новости Беларуси. Минск и Москву впервые соединит «Ласточка». Этот российский скоростной электропоезд отправится в путь уже 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Минском и Москвой запустят скоростной электропоезд «Ласточка». Ходить он будет два раза в день-1

Благодаря ему путешествие между двумя столицами будет длиться меньше 7 часов.

Ходить составы будут два раза в день по зеркальному расписанию, отправляясь из Москвы и Минска в одно и то же время. Новые «Ласточки» будут пятивагонными в премиальной комплектации, будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.

Между Минском и Москвой запустят скоростной электропоезд «Ласточка». Ходить он будет два раза в день-4

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные подъемники, места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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