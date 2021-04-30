Между Минском и Москвой запустят скоростной электропоезд «Ласточка». Ходить он будет два раза в день

Новости Беларуси. Минск и Москву впервые соединит «Ласточка». Этот российский скоростной электропоезд отправится в путь уже 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря ему путешествие между двумя столицами будет длиться меньше 7 часов.

Ходить составы будут два раза в день по зеркальному расписанию, отправляясь из Москвы и Минска в одно и то же время. Новые «Ласточки» будут пятивагонными в премиальной комплектации, будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.