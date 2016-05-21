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Тропа разведчика, марш-бросок в 10 км и автомат Калашникова: как испытывали участников военно-спортивной игры «Противостояние»

21 мая 2016 17:00
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Новости Беларуси. Стрельба из боевого оружия, рукопашный бой и полоса разведчика. Окунуться в атмосферу армейского быта решили более сотни брестчан и гостей города. На базе 38-ой мобильной бригады в эти дни проходит военно-спортивная игра «Противостояние».

Команды дислоцировались на полигоне, освоили автомат Калашникова и пистолет Макарова, и вообще жили по всем суровым законам армии.

Самым зрелищным этапом игры стала так называемая тропа разведчика – испытание, как показывает опыт, под силу только самым стойким и сплочённым командам. Заключительным этапом игры станет марш-бросок в 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сурабко, участник игры «Противостояние»:
Сегодня утром были на стрельбище, стреляли из пистолета, автомата, СВД. А это одно из самых сложных.

Сергей Суховило, заместитель командира 38-й отдельной гвардейской мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Тот труд, который делают вооруженные силы любых специальностей, он нелегкий. Сложно может быть для некоторых и в психологическом плане. Тем самым мы показываем уровень
подготовки наших вооруженных сил.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Суховило

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