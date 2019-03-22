Когда слово «наряд» – не только одежда. Конкурс «Настоящая леди» прошёл в Могилевском институте МВД

Новости Беларуси. Праздник красоты, грации и интеллекта. В Могилевском институте МВД прошел конкурс «Настоящая леди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На титул первой красавицы вуза претендовали восемь курсанток. Те, для кого слово наряд имеет сразу несколько значений, – не только одежда, но и часть службы. Одной из особенностей конкурса стала тематическая фотосессия, посвященная 75-летию освобождения Беларуси. Кроме этого, будущие офицеры примеряли вечерние платья и отвечали на каверзные вопросы жюри.

Дмитрий Понуждаев, заместитель начальника Могилевского института МВД:

Наши девушки-курсантки тоже талантливые. Я думаю, в этом убедились те, кто присутствовал в зале. Они могут составить конкуренцию даже отдельным творческим вузам. В итоге корона «Мисс-институт» досталась Валерии Космыниной. Связать судьбу со службой в органах она мечтала еще с детства и даже училась в кадетском училище.