Когда слово «наряд» – не только одежда. Конкурс «Настоящая леди» прошёл в Могилевском институте МВД

Новости Беларуси. Праздник красоты, грации и интеллекта. В Могилевском институте МВД прошел конкурс «Настоящая леди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник красоты, грации и интеллекта. В Могилевском институте МВД прошел конкурс «Настоящая леди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На титул первой красавицы вуза претендовали восемь курсанток. Те, для кого слово наряд имеет сразу несколько значений, – не только одежда, но и часть службы.
Одной из особенностей конкурса стала тематическая фотосессия, посвященная 75-летию освобождения Беларуси. Кроме этого, будущие офицеры примеряли вечерние платья и отвечали на каверзные вопросы жюри.
Дмитрий Понуждаев, заместитель начальника Могилевского института МВД:
Наши девушки-курсантки тоже талантливые. Я думаю, в этом убедились те, кто присутствовал в зале. Они могут составить конкуренцию даже отдельным творческим вузам.
В итоге корона «Мисс-институт» досталась Валерии Космыниной. Связать судьбу со службой в органах она мечтала еще с детства и даже училась в кадетском училище.
Валерия Космынина, победитель конкурса «Настоящая леди»:
Честно сказать, я вообще не ожидала, что я выиграю. Я, конечно, думала, что может такое произойти. Для меня настоящая леди – это девушка, которая всегда жизнерадостная, улыбается, достаточно умная и красивая.
К слову, без награды не осталась ни одна из участниц. Каждая конкурсантка получила персональный титул. Например, «Леди оригинальность, «Очарование» или «Артистизм».