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Боль Беларуси. В 76-ю годовщину трагедии в Хатыне в мемориальном комплексе пройдёт митинг-реквием

22 марта 2019 07:36
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Новости Беларуси. Трагедия Хатыни. Один из самых чудовищных эпизодов военной истории вспоминают сегодня, 22 марта. 76 лет назад была сожжена белорусская деревня Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боль Беларуси. В 76-ю годовщину трагедии в Хатыне в мемориальном комплексе пройдёт митинг-реквием-1

В мемориальном комплексе пройдет митинг-реквием. Здесь соберутся представители власти, общественности, ветераны Великой Отечественной, а также свидетели трагических событий. Память погибших почтят минутой молчания.   

22 марта 1943 года в Хатыни были сожжены и расстреляны почти все жители — 149 человек, в том числе 75 детей. Воздвигнутый на этом месте мемориальный комплекс стал символом страданий и мужества всего белорусского народа.  

Боль Беларуси. В 76-ю годовщину трагедии в Хатыне в мемориальном комплексе пройдёт митинг-реквием-4

Боль Беларуси. В 76-ю годовщину трагедии в Хатыне в мемориальном комплексе пройдёт митинг-реквием-6

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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