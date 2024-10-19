Масштабный концерт «Время выбрало нас» проходит в Гомеле

Более 200 исполнителей, яркие творческие номера и атмосфера единства. В Гомеле гремит масштабный концерт «Время выбрало нас», кульминационные аккорды двухдневного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 200 исполнителей, яркие творческие номера и атмосфера единства. В Гомеле гремит масштабный концерт «Время выбрало нас», кульминационные аккорды двухдневного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной сцене звезды белорусской эстрады и талантливые любительские коллективы из разных уголков нашей страны. Увидеть яркое шоу пришли тысячи гостей. В программе концерта патриотические хиты, фольклорные композиции Полесья и ода о Гомеле.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства»:
В Гомеле мы споем и про Гомель, мы споем и про Беларусь. И самое главное, я уверен, в Гомельщине те ребята, те люди, которые присутствуют здесь, они на многих музыкальных композициях встанут. Не просто отдать дань памяти, но и потому, что у них должна быть гордость не только за нашу страну, а непосредственно за Гомель.
До начала шоу гости смогли познакомиться с выставкой белорусского телеграфного агентства «Суверенная Беларусь». Она разместилась в холле Ледового дворца, представлены более 100 снимков фотокорреспондентов. Каждое изображение – взгляд на развитие Беларуси за последние 30 лет. За это время она стала не только суверенной, но и уверенной в своем завтрашнем дне.
Эта выставка важных достижений, которые сегодня в нашей стране есть. И на мой взгляд, каждый белорус должен об этом знать, потому что нам есть чем гордиться. Это и наша история, и наше производство, замечательное производство, сельское хозяйство. Это даже ребенку интересно, с очень большим вниманием смотрит ребенок на выставку.
Марафон объединяет и напоминает о важности памяти. На площади Восстания прошла церемония возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны и жертвам геноцида. Участники республиканской «Марафон единства» выразили глубокое уважение подвигу защитников Родины.