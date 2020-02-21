Прямой эфир

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём

21 февраля 2020 21:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Спынілі, каб павіншаваць. Супрацоўнікі ДАІ арганізавалі святочную акцыю напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны,  паведамілі ў праграме «Столичные подробности» на СТВ. 

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём-1

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём-3

У гонар свята на дарогу выйшлі інспектары ДАІ – жанчыны. Вадзіцеляў-мужчын яны не толькі віншавалі, але і нагадвалі ім правілы бяспекі за рулём.

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём-6

Это очень приятно для водителей и как-то дисциплинирует.

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём-9



Вераніка Раманькова, старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама:
Когда на дорогах водители встречают сотрудника ГАИ, то чувствуется волнение с их стороны. Хочется подарить людям положительные эмоции.

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём-11

Таццяна Спадабаева, старшы інспектар аддзела ДАІ Партызанскага РУУС:
Мы это делаем для того, чтобы нас не боялись и так же, как мы, доброжелательно относились к нам.

# Праздники # общество # Вероника Романькова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кампанія А1 усталюе ў буйных гарадах Беларусі інтэрактыўныя скульптуры «Мова» з бясплатным Wi-Fi
21 февраля 2020 18:21

Кампанія А1 усталюе ў буйных гарадах Беларусі інтэрактыўныя скульптуры «Мова» з бясплатным Wi-Fi

«В Беларуси я нашёл родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске
21 февраля 2020 18:01

«В Беларуси я нашёл родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску
21 февраля 2020 15:59

«Считаю, что это честь». Святочны канцэрт да Дня абаронцаў Айчыны адбыўся ў Мінску