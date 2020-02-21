Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём

Навіны Беларусі. Спынілі, каб павіншаваць. Супрацоўнікі ДАІ арганізавалі святочную акцыю напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны, паведамілі ў праграме «Столичные подробности» на СТВ.
Навіны Беларусі. Спынілі, каб павіншаваць. Супрацоўнікі ДАІ арганізавалі святочную акцыю напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны, паведамілі ў праграме «Столичные подробности» на СТВ.
У гонар свята на дарогу выйшлі інспектары ДАІ – жанчыны. Вадзіцеляў-мужчын яны не толькі віншавалі, але і нагадвалі ім правілы бяспекі за рулём.
Это очень приятно для водителей и как-то дисциплинирует.
Вераніка Раманькова, старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама:
Когда на дорогах водители встречают сотрудника ГАИ, то чувствуется волнение с их стороны. Хочется подарить людям положительные эмоции.
Таццяна Спадабаева, старшы інспектар аддзела ДАІ Партызанскага РУУС:
Мы это делаем для того, чтобы нас не боялись и так же, как мы, доброжелательно относились к нам.