Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём

Это очень приятно для водителей и как-то дисциплинирует.

Таццяна Спадабаева, старшы інспектар аддзела ДАІ Партызанскага РУУС:

Мы это делаем для того, чтобы нас не боялись и так же, как мы, доброжелательно относились к нам.