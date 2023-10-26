Суперженщина уверенно идёт к своей цели, не забывая о родных и близких – «Женщина года» Марина Щербакова

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Творчество – это, наверное, мои чувства. Потому что в этом творчестве, действительно, все чувства, просто-напросто раскрываются.

Марина Щербакова, заведующая Млынокским культурно-спортивным центром Ельского района:

Домой приходишь и понимаешь, что дети далеко и не с кем просто поделиться. Через творчество – мне сейчас хорошо, я веселюсь. Вот мне немножечко грустно, а мне хочется веселую песню спеть. С 1993 года я пришла в эту профессию. Я шла к ней почти до 2009 года. Все время шла и шла. По образованию я учитель музыки. Преподавала, в 1993 году я пришла работать именно в школу. На одном из конкурсов заметил меня наш бывший начальник отдела культуры. И он меня пригласил работать в культуру. Я еще тогда не нашла свой шаг, не нашла себе там. Но при этом я уже работала, являлась участницей, и сейчас являюсь, ансамбля народного творчества. А уже в 2009 году я полностью перешла в отдел культуры. Мне предложили именно здесь быть заведующей.

Марина Щербакова:

Моя мама самая лучшая, потому что она очень талантливая. Она умеет все. Она умеет вышивать, петь, она вырастила пятерых детей. И за это мы ей очень благодарны. То, что я вообще в культуре и в образовании, – это благодаря своим бабушкам. Бабушка по папиной линии – Мария Алексеевна. Она меня учила петь. И благодаря ей я поступала в музыкальное училище именно по хоровому вокалу. А другая бабушка, по маминой линии, просто пророчила мне эти обе профессии, потому что с детства она всегда, когда собирались ее подружки, она меня ставила на стульчик маленький, я там стишки рассказывала. И она всегда говорила: Марина, я хочу, чтобы ты была или учителем, или же артисткой. Вот эти две профессии во мне объединились.

Мы не только культурные какие-то мероприятия проводим, начиная от общественных праздников и какие-то еще маленькие праздники, но еще и спортивные мероприятия. Точно так же и спортивно-развлекательные. И тимбилдинги у нас проходят в таком духе. То есть мы задействуем аудиторию, начиная от дошколят, начальное звено. Молодежь точно так же. Пенсионеры – это в обязательном порядке.

Людмила Ринговская, главный специалист отдела культуры Ельского райисполкома:

Марина Николаевна – это прежде всего толковый, грамотный руководитель, которая смогла объединить вокруг себя, сплотить достойный коллектив, с которым можно работать, невзирая ни на какие преграды, трудности, потому что это действительно сплоченный коллектив.

Марина Щербакова:

На базе нашего культурно-спортивного центра есть объединение «Незабыўная спадчына», где собрались женщины, которым небезразлична участь тех блюд, которые уже давно отжили. И они благодаря своим родителям, своим детским воспоминаниям восстановили все это. Как из бульбочки, нашей картошечки, можно очень вкусные блюда готовить. Колбаса именно из бульбы. Пирог тоже из картошечки, голубцы из картошки. Конечно же, драники. И, естественно, колдуны наши. И этой выставкой мы всегда популяризируем именно нашу белорусскую кухню на тех мероприятиях, которые проходят у нас в районе и за пределами нашего района. Этим блюдам из тертого картофеля присвоен статус – нематериальная историческая ценность. И вот мы ее представляем. Когда я прошла в 2009 году, у нас в сельском совете было несколько клубов, которые на данный момент, к сожалению, закрылись. Здесь был тоже такой коллектив, и мы пели. Мы решили все-таки возобновить эту деятельность и не прогадали, потому что они как были молодой душой, так и сейчас зажигают, сверкают просто. И это очень радует, потому что наш Ельский район, наш театр песни любят, аплодисментами мы это видим, то есть как они к нам относятся. Это горячие улыбки, это те восхищенные взгляды, которые нас просто подпитывают.

И наша «Вечериночка» – сначала было восемь человек, потом немножко отсеялись, и была пятерочка. Самая яркая пятерочка, с которой мы получили звание народной театр песни «Вечеринка». Мы с девчатами уже объездили, наверное, половину Беларуси, потому что на «Славянский базар» мы уже шесть лет подряд ездим. В том году были в Слониме. Также наш коллектив представлял Гомельскую область в Брянщине. То есть был там Фестиваль славянской песни, и мы точно так же там представляли.

Василий Сакула, председатель Добрынского Совета депутатов:

Это бренд нашего района, потому что она представляла не только Ельский район за пределами Беларуси. Я думаю, что это большой вклад именно в рекламу нашего региона, потому что район у нас маленький, сельскохозяйственный. И она показывает наши традиции, традиции именно полешуков.

Марина Щербакова:

Прежде всего мне очень нравится моя работа. Мне нравится тот коллектив, с которым я работаю, потому что этот коллектив все мои задумки поддерживает. Все у них получается, и мне это очень приятно и радостно. Если бы не было этого коллектива, может быть, ничего бы и не было, я чем-то другим начала бы заниматься. А здесь эти девчата, этот коллектив, они меня вдохновляют в этом плане. Мне хочется их вывозить, мне хочется, чтобы они увидели Беларусь и я вместе с ними увидела Беларусь.

Семья – это залог того, что если у тебя в семье все стабильно, тогда у тебя будет на работе и на душе тоже стабильно. Я благодарна своей семье, которая меня поддерживает. Даже сейчас моя сестра вместе со мной поет. Когда мы танцевали, она всегда говорила: Марина, я не могу, у меня работа и все остальное. – Нет, нас бабушка учила обеих танцевать, поэтому будь добра, тоже со мной потанцуй. Так и сейчас. Мы поем вместе с ней, и это говорит о том, что семья – это прежде всего.

Оксана Куприенко, двоюродная сестра:

Она сильная женщина и очень мудрый руководитель. И это слилось в одном целом. Эта женщина воспитала двух сыновей и одну дочку, поднимала сама. Когда я наблюдаю за ее работой, я вижу, как оно идет изнутри. Я смотрю на нее и думаю – откуда? А это только из белорусской нашей земли, из того, что она наблюдала, с природы. Это только талант – по-другому я это назвать не могу.