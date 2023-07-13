Прямой эфир

Порядка 900 грузовиков ожидают въезда в Литву – очереди фиксируются перед всеми погранпереходами

13 июля 2023 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обстановка на рубежах остается напряженной. Наши европейские соседи продолжают испытывать на прочность терпение грузоперевозчиков и путешественников. Вереницы авто выстроились на въезде в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 900 грузовиков ожидают въезда в Литву – очереди фиксируются перед всеми погранпереходами-1

Причем многокилометровые очереди фиксируются перед всеми погранпереходами. Порядка 900 фур ожидают возможности продолжить путь. Наиболее загруженный маршрут в страны ЕС проходит через пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»).

Ночью литовские контрольные службы на четыре часа приостанавливали оформление транспорта. А всего за сутки пропустили лишь 9 % машин от нормы. Отметим, Литва не впервые использует каналы международных сообщений в своих личных целях. Около недели назад сопредельная сторона закрывала пункт пропуска «Мядининкай». Транспорт не пропускали больше суток. Тогда предлогом для остановки работы послужил инцидент с иностранцем.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пиневич: странам ОДКБ необходимо использовать все ресурсы для предупреждения биоугроз
13 июля 2023 13:42

Пиневич: странам ОДКБ необходимо использовать все ресурсы для предупреждения биоугроз

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки
13 июля 2023 13:42

Минчане год ждали новоселья из-за бумажных вопросов. Рассказываем, как дело сдвинулось с мёртвой точки

Как выглядел дом Рогнеды во время ссылки в Заславль? Побывали в древнем городе и узнали
13 июля 2023 13:41

Как выглядел дом Рогнеды во время ссылки в Заславль? Побывали в древнем городе и узнали