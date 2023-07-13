Порядка 900 грузовиков ожидают въезда в Литву – очереди фиксируются перед всеми погранпереходами

Обстановка на рубежах остается напряженной. Наши европейские соседи продолжают испытывать на прочность терпение грузоперевозчиков и путешественников. Вереницы авто выстроились на въезде в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем многокилометровые очереди фиксируются перед всеми погранпереходами. Порядка 900 фур ожидают возможности продолжить путь. Наиболее загруженный маршрут в страны ЕС проходит через пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»).

Ночью литовские контрольные службы на четыре часа приостанавливали оформление транспорта. А всего за сутки пропустили лишь 9 % машин от нормы. Отметим, Литва не впервые использует каналы международных сообщений в своих личных целях. Около недели назад сопредельная сторона закрывала пункт пропуска «Мядининкай». Транспорт не пропускали больше суток. Тогда предлогом для остановки работы послужил инцидент с иностранцем.