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Пиневич: странам ОДКБ необходимо использовать все ресурсы для предупреждения биоугроз

13 июля 2023 13:42
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Странам ОДКБ необходимо использовать все возможности и ресурсы для предупреждения и ликвидации биоугроз. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на втором заседании Координационного совета Организации по вопросам биологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пиневич: странам ОДКБ необходимо использовать все ресурсы для предупреждения биоугроз-1

Современные технологии и нынешнее устройство мира ведет к тому, что любая инфекция приобретает новый и достаточно тяжелый характер для человека. Рост научных достижений в области генетической инженерии и синтетической биологии усугубляет ситуацию, ведь использовать их могут не только в мирных целях. Поэтому главная задача – защитить население от существующих и потенциальных угроз.

Государства – члены Организации настроены на развитие углубленного сотрудничества в в этом вопросе. Такое внимание к проблеме, помимо прочего, обусловлено фактами крайне опасной и неконтролируемой военно-биологической активности коллективного Запада в различных регионах мира.

Представители стран ОДКБ рассмотрели вопросы биологической безопасности на заседании в Минске.

# ОДКБ # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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