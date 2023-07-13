Пиневич: странам ОДКБ необходимо использовать все ресурсы для предупреждения биоугроз

Странам ОДКБ необходимо использовать все возможности и ресурсы для предупреждения и ликвидации биоугроз. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на втором заседании Координационного совета Организации по вопросам биологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные технологии и нынешнее устройство мира ведет к тому, что любая инфекция приобретает новый и достаточно тяжелый характер для человека. Рост научных достижений в области генетической инженерии и синтетической биологии усугубляет ситуацию, ведь использовать их могут не только в мирных целях. Поэтому главная задача – защитить население от существующих и потенциальных угроз.

Государства – члены Организации настроены на развитие углубленного сотрудничества в в этом вопросе. Такое внимание к проблеме, помимо прочего, обусловлено фактами крайне опасной и неконтролируемой военно-биологической активности коллективного Запада в различных регионах мира.