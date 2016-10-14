Прямой эфир

В Минске с началом отопительного сезона произошло 200 аварийных отключений

14 октября 2016 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске произошло порядка 200 аварийных отключений. В каждом случае для их устранения потребовалось менее суток. Такое же время затрачивается на выполнение заявок по развоздушиванию систем отопления.

По этой причине более 15 тысяч раз выезжали аварийные бригады по проблемным адресам. Впрочем, это гораздо меньше, чем осенью 2016.

Отопительный сезон стартовал в Минске на минувшей неделе. Подключение – поэтапное. Теперь очередь дошла до общественных и административных зданий, промышленных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

Другие новости рубрики

Все новости
Елена Валаханович, оператор машинного доения: Коровы – как люди, с ними можно поговорить, высказаться, выплакаться…
14 октября 2016 10:41

Елена Валаханович, оператор машинного доения: Коровы – как люди, с ними можно поговорить, высказаться, выплакаться…

День матери отмечается в Беларуси: поздравления направил Александр Лукашенко
14 октября 2016 07:52

День матери отмечается в Беларуси: поздравления направил Александр Лукашенко

Виктория Коноплева: SOS-мама – не просто мама, это родитель-воспитатель, который несёт ответственность за жизнь и здоровье!
14 октября 2016 07:51

Виктория Коноплева: SOS-мама – не просто мама, это родитель-воспитатель, который несёт ответственность за жизнь и здоровье!