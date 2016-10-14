В Минске с началом отопительного сезона произошло 200 аварийных отключений

Новости Беларуси. В Минске произошло порядка 200 аварийных отключений. В каждом случае для их устранения потребовалось менее суток. Такое же время затрачивается на выполнение заявок по развоздушиванию систем отопления.

По этой причине более 15 тысяч раз выезжали аварийные бригады по проблемным адресам. Впрочем, это гораздо меньше, чем осенью 2016.

Отопительный сезон стартовал в Минске на минувшей неделе. Подключение – поэтапное. Теперь очередь дошла до общественных и административных зданий, промышленных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.