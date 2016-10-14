Мамы знаменитостей: Татьяна Мирная, Раиса Клышевская, Татьяна Громова – о детских годах и успехах своих сыновей

Словно невидимые руки, защита матери бережно несёт каждого человека по невзгодам и радостям жизни. Мирная Татьяна Васильевна с любовью и заботой складывает форму сына, она хранит фотографии и каждую поделку Максима. Мальчик старательно рисовал любимой маме открытки к каждому празднику.

Максим всегда был бесконфликтным ребёнком. Он старался решать вопросы по-доброму, мирно, созвучно фамилии.

А одним из любимых праздников мальчика был Новый год, ожидание чуда и волшебства.

Мама бережно хранит настоящий экспонат: одну из первых ракеток будущего успешного теннисиста.

Татьяна Васильевна видит сына не так часто, как хотелось бы: Максим с семьёй живёт в Америке. Но сквозь время и расстояние невидимая связь, впитанная с материнским молоко, навечно связывает родных людей.

Любимую маму, Раису Николаевну, солист группы «Тяни-толкай» Павел Клышевский поздравляет каждое 14-ое октября. Между ними всегда была тесная духовная связь. И сейчас, перебирая старые фото, мама ни на секунду не перестаёт улыбаться.

Мама всегда читала маленькому Паше перед сном, он попросту не мог без этого уснуть. Кстати, название успешной группы родом именно из детства.

С появлением собственной семьи и насыщенным трудовым графиком, навещать часто родительский дом у Павла не получается. Но мама всегда ждёт его и искренне радуется, когда видит родное лицо.

Комната, конечно, изменилась, но главное родители бережно хранят.

Владимир был очень активным, добрым, но скрытным ребёнком. А его нрав можно проследить ещё по самым ранним снимкам.

К сожалению, из-за частых гастролей, Татьяна Громова не могла проводить с сыном столько времени, сколько хотелось бы. Мальчик рано стал самостоятельным, уже в пять умел писать записки родителям.

Говорят, что время не властно над материнской любовь, но оно идёт…

И пусть каждый из наших героев давно выпорхнул из родительского гнездышка, в родном доме мама и комната детства находятся в вечном ожидании.