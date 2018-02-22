Судьба страны зависит от её армии: Александр Лукашенко провел торжественное собрание, посвящённое 100-летию Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. Белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой вооруженной агрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но при этом всегда готов защитить свою землю, свою независимость. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил нашей страны. По словам главы государства, вековой юбилей – это не только повод оглянуться назад, но и возможность оценить перспективы развития.

К 100-летнему юбилею белорусская армия подошла во всеоружии и ярко. Однако и удивительная дальность стрельбы «Полонеза» на 300 километров. И уникальная точность наших военных. От посадок боевых самолетов на автотрассы до высадки сил спецопераций на дрейфующую льдину в Арктике – все это достижения новейшего времени.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

У нас в стране выставлено четкое действующая система национальной и военной безопасности, которая позволяет бороться со всеми угрозами, вызовами, рисками, которые имеются в современном мире, в современной обстановке.

Михаил Самонов почти ровесник белорусской армии. Ему 95 лет. В Великую Отечественную боевые товарищи звали его белорусским именем Михась-пулеметчик. Ветеран каждый год приходит 9 мая к Дому офицеров, чтобы пройти с Президентом в общей колонне к площади Победы.

Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы ходим в шеренге вместе с ним. Он знает нас хорошо.

Фронтовик смеется, но в войну ноги хотели ампутировать из-за обморожения. Медсестра выходила. Так и белорусский народ выходил свою страну, свою армию. После распада союза, наши Вооруженные силы от количественных характеристик перешли к качественным. Вместо полумиллионного контингента – около семидесяти тысяч солдат. Одна из самых боеспособных в Восточной Европе – международная экспертная оценка белорусской армии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы живем в эпоху масштабного передела мира. Целенаправленно, обдуманно подрывается классическое международное право и его основа – суверенитет государства. Колоссально возрос фактор военной силы. Дай Бог только, чтоб до войны не доехать. Осуществляется последовательно милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты. Как следствие, в 2018 году существенно увеличатся военные расходы этих стран. А ведь это были не просто дружественные нам страны. Это были родные нам страны.

Мы совсем недавно, при нашей с вами памяти, состояли с этими государствами в едином оборонном блоке – Варшавском договоре. После распада Советского Союза нам клятвенно обещали, что НАТО на Восток расширяться не будет – надо только ликвидировать Варшавский договор. Ликвидировали. Известно кто. Нам за это не стыдно. 23 февраля много лет назад, будучи еще совсем молодым Президентом, выступая на таком торжественном собрании, в первый или второй год моего президентства, я предупреждал всех, что это величайшая ошибка, что мы, развалив собственную страну, уходим с тех территорий, которые были нам подконтрольны после Второй мировой войны и, более того, разрушаем наше оборонное пространство. Так оно и произошло. Развалив свою страну, собственными руками мы начали планомерное уничтожение всего того, что было накоплено в годы Советского Союза.



Отечественный ВПК не только модернизирует существующие образцы оружия, но и создает свои. Экспорт белорусских оружейников уже составил 1 миллиард долларов в 2017 году, как и у Парка высоких технологий.

Александр Лукашенко:

Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил является их оснащение новым, а также модернизированным вооружением и техникой. Значительную роль в этом процессе играет белорусский оборонно-промышленный комплекс. Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений и войн, мы поняли, что той войны, которую мы пережили, не будет на нашей земле. Не будет фронтов, танков и артиллерии, не будут кучами летать самолеты: слишком развито современное оружие.

Мир окунулся в омут высокоточного оружия, ракет, способных «влететь в форточку». У нас не было такого опыта. Не помогли нам и друзья, когда я поставил вопрос об оснащении нашей армии высокоточным оружием. На помощь пришли друзья китайские. Я от имени белорусского народа кланяюсь в пояс и президенту Китая – моему другу, и всем тем военным, которые помогли нам в течение полутора лет создать на территории Беларуси производство высокоточного оружия. И первым образцом этого оружия, которое поступило на вооружение нашей армии, стала отечественная реактивная система залпового огня «Полонез».

Автоматизированные системы управления белорусов – мечта многих вооруженных сил. А наши боевые летчики установили немало мировых авиационных рекордов, прочитать о которых можно не только в разведданных, но и в Книге рекордов Гиннесса.

Александр Лукашенко:

Более 70 лет над нашей родиной мирное небо, под которым выросли и состоялись многие поколения наших соотечественников. Поэтому праздник – 23 февраля по праву остаётся одним из самых почитаемых в народе. В этот день мы поздравляем не только военослужащих, но и всех белорусских мужчин, а также мальчишек – будущих защитников отечества. Что там мужчин? Все женщины сегодня, можно сказать, военные. Те, которые находятся в тылу мужчин, которые служат, разве они не военные? Те, которые сражаются вместе с нами в Вооруженных Силах, и даже те хрупкие девчушки, к нашему стыду, которые сегодня принесли нам очередную победу в Корее. Они тоже военные.

Есть расхожее выражение: «Армия – это люди, собранные в одном месте с единственной целью: исправлять ошибки дипломатов». В Беларуси Вооруженные Силы никогда не принимали участие ни в одном боевом конфликте. Это тоже большое достижение.

Евгений Горин, СТВ:

Сегодня такие праздники все важнее и с возрастающим международным значением. В мире есть государства, у которых вовсе нет своей армии. При этом военные там присутствуют. Факт, который много говорит о реальной независимости страны.