Суд Витебска обязал 45-летнего мужчину платить алименты собственной матери

Новости Беларуси. Суд в Витебске удовлетворил исковые требования о взыскании алиментов с 45-летнего сына на содержание матери.

По информации Генеральной прокуратуры, 68-летняя жительница Витебска обратилась с просьбой о помощи и принятии мер к своему сыну, который проживает с ней в одной квартире. Мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, не оказывал помощи в погашении бытовых расходов и оплате коммунальных услуг. По сообщению женщины, сумма этих расходов превышает размер ее пенсии.

Прокурор Витебска направил в суд исковое заявление о взыскании с 45-летнего мужчины алиментов.

Решением суда, которое вступило в законную силу, было постановлено, что сын женщины будет платить алименты на ее содержание в размере 2 базовых величин.