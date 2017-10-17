Под Борисовом проходит Республиканская спартакиада для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

Новости Беларуси. Неограниченные возможности. Республиканская спартакиада для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в эти дни проходит под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызов спорту и прежде всего самим себе бросили 40 юных спортсменов из разных регионов страны. Так, в общей сложности, 10 команд борются за награды, призы и сладкие подарки. Все участники на поединок приехали с тренерами.