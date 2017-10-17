Под Борисовом проходит Республиканская спартакиада для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития
Новости Беларуси. Неограниченные возможности. Республиканская спартакиада для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в эти дни проходит под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вызов спорту и прежде всего самим себе бросили 40 юных спортсменов из разных регионов страны. Так, в общей сложности, 10 команд борются за награды, призы и сладкие подарки. Все участники на поединок приехали с тренерами.
Вадим Петров, воспитанник Журавичского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:
Готовились, тренировались в спортзале, ездили в школу там со школьниками тренировались. Я много чем занимаюсь – и в теннис, и в футбол, и в волейбол. У меня есть награды по футболу – лучший защитник в позапрошлом году, а в этом году - лучший бомбардир.
В программе соревнований – эстафеты спортландии, новус и дартс. Ребята состязаются как в личном первенстве, так и в командном зачете.