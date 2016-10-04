Субсидии в Беларуси будут распростроняться только на основные жилищно-коммунальные услуги

Новости Беларуси. В Правительстве определились кому и как помогут рассчитаться за коммуналку. С 1 октября начала работать новая система предоставления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если на жировки будет уходить больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи, часть суммы оплатят из казны. Но какие именно доходы будут учитывать при принятии решения о назначении субсидий, стало известно только сегодня.

Назначаться субсидии будут по двум сценариям: выявительному и заявительному. И если первый практически незаметен — он распространяется на одиноких пенсионеров и инвалидов — здесь помощь предоставляется автоматически (о том, что государство поддержало при оплате ЖКУ, можно будет узнать по факту из жировки), то в принципе заявительном все куда сложнее.

В каждом расчетно-справочном центре у нас сегодня размещена информация о документах, которые необходимо предоставить граждану, а также форма установленного заявления.

И своим правом, заполнив заявление, уже воспользовались первые белорусы. Пока, правда, попадут ли они под эти самые субсидии, говорить рано.

Справка о месте жительства и составе семьи, информация о недвижимости и договоры аренды квартир.

Каждый документ еще предстоит тщательно изучить. Здесь же перечень доходов. Причем, если в квартире проживает семья из нескольких человек, сумма начисленного дохода будет совокупной всех ее членов.

Наталья Чернуха, начальник расчетно-справочного центра №3 Центрального района Минска:

Суммы налогов, сборов и пошлин не вычитаются из общей суммы совокупного дохода. На сегодняшний день существуют нормативные документы, которые регламентируют все доходы, которые будут учитываться: это и заработная плата, и стипендии, и какие-то иные источники доходов, пособия по безработице, материальные помощи различного вида.

Посчитают абсолютно все. Доходы, полученные в иностранной валюте, переведут в белорусские рубли. Что касается алиментов, высчитают средний размер в месяц за последние полгода. Это и будет учитываться при принятии решения, а нужно ли, собственно, помогать?

Ведь с 1 октября рассчитывать на господдержку могут лишь семьи, которые на оплату ЖКУ тратят определенный процент от совокупного дохода. Для горожан — это 20%, для жителей сельской местности — 15%.

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Единственным ограничением в получении безналичной жилищной субсидии является наличие у вас в собственности двух и более жилых помещений, сдача жилого помещения по договору найма и использование жилищного помещения под регистрацию частного унитарного предприятия.

Распространяться субсидии будут только на основные жилищно-коммунальные услуги, причем исключительно по нормативам потребления. Израсходовал сверх нормы — доплати из своего кармана. Впрочем, чтобы ознакомиться со всеми тонкастями и написать заявление, время еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.