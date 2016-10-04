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Ливневые канализационные стоки в Минске: как специалисты отслеживают ситуацию под землей

04 октября 2016 17:03
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Новости Беларуси. К обильным осенним осадкам готовы ливневые канализационные стоки. Из коллекторов столицы извлекают тысячи кубометров песка и мусора. Для обеспечения бесперебойной работы систем водоотвода во время сезона дождей проводятся внутренние обследования сетей. Так, специалистами уже пройдено 230 километров.

Ситуацию под землей отслеживает специальная машина, которая размывает накопившийся песок, и специальный робот проводит телеинспекцию, что позволяет моментально отображать на компьютере результаты мониторинга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:
Вывезено уже порядка четырех тысяч кубических метров песка, который намыт с территории города. Извлечено из подземных коллекторов 1100 кубических метров. Кроме этого, работает еще гидродинамическая машина по прочистке сетей. Порядка полукилометра промыто.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Юрий Субботин

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