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«СТВ для меня - это целая жизнь» - телеведущая Екатерина Забенько поздравила СТВ с 15-летием

28 декабря 2015 13:56
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Екатерина Забенько:
Не преувеличу, если скажу, что телеканал СТВ для меня – это целая жизнь. Коллектив - вторая семья, Коммунистическая, 6 - второй дом. Мне посчастливилось сделать профессией своё хобби. И теперь мне не приходится ходить на работу, я иду заниматься любимым делом. СТВ для меня – это тысячи сюжетов, сотни программ и огромное количество выдающихся и просто интересных людей, с которыми довелось пообщаться за время работы на телеканале. Это уникальные возможности, которые открылись для меня только благодаря журналистской работе. Это счастье работать в кадре: вести новости, ток-шоу, проекты и выражать свои эмоции миллионам телезрителей, которые с основания телеканала СТВ оценили нашу искренность и креатив. Молодая команда «Столичного телевидения» смогла быстро завоевать доверие аудитории, потому что всегда избегала «штампов», избитых приемов и формальности в работе. Я счастлива, что мне довелось стать одним из первых сотрудников телеканала СТВ. И, несмотря на долгий стаж, поменять десяток записей в трудовой книжке. Сделать карьеру как журналисту и телеведущей, а также проявить себя в качестве руководителя и передавать свой опыт молодым специалистам.

# общество # Екатерина Забенько # 15-летие СТВ: поздравления телеведущих

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