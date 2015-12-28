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Анатолий Калинин посетил ребят из дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

28 декабря 2015 13:50
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Новости Беларуси. По всей стране продолжается акция «Наши дети». Сегодня ребят из дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития навестил заместитель премьер-министра   Анатолий Калинин. В приюте проживают около 140 детей. Ребята приготовили для гостей спектакль. Каждого ребенка ждал сладкий подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Я сегодня получил массу впечатлений положительных. Такие же, как наши детки. Сегодня праздник состоялся. И в рамках программы «Наши дети» сегодня мы все и вчера, и завтра будем в гостях у детей, у наших ветеранов, пожилых людей. И мы разделим с ними предновогодние радости, подарим подарки вместе с нашими спонсорами и уделим максимально внимания, пожелаем детям здоровья, воспитателям, персоналу терпения, внимания побольше деткам. Я уверен, что все будет хорошо.    

# общество # Благотворительная акция # Анатолий Калинин # Благотворительность

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