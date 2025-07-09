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Студия танца «Кляксы» получила Гран-при Dream Dance Fest. Поговорили с организатором танцевального проекта

09 июля 2025 09:38
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Dream Dance Fest. VII Международный танцевальный форум проходит в рамках «Славянского базара». Насколько жарко было на танцполе, узнали у организатора этого проекта.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Лавринович, организатор VII Международного танцевального проекта Dream Dance Fest.

Александр Меженный, ведущий:
Если мы говорим про VII Международный танцевальный форум, чем удивляет он в 2025 году?

Студия танца «Кляксы» получила Гран-при Dream Dance Fest. Поговорили с организатором танцевального проекта-2

Александр Лавринович, организатор VII Международного танцевального проекта Dream Dance Fest:
Конечно, очень приятно, что уже седьмой год подряд ежегодно в рамках «Славянского базара в Витебске» лучшие танцоры практически со всего мира собираются здесь и показывают, что такое настоящий танец. Мы искренне благодарны, что люди едут, что люди хотят быть здесь вместе с нами, разделить наше гостеприимство, посмотреть, как у нас чисто, красиво. Могу сказать, что, наверное, слоган фестиваля «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – это та базисная фраза, на которой строится и наш танцевальный проект. И мы танцуем в ритме фестиваля уже седьмой год подряд здесь, на «Славянском базаре».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что дает участие ребятам в этом фесте? Отслеживаете ли вы потом их жизнь? Может быть, какие-то номера особенные вы выделяете и даете им тоже путевку в жизнь?

Александр Лавринович:
Для наших ребят, я уже заметил, очень-очень важно получение аккредитации фестиваля, вот этого заветного бейджа и пропуска на все проекты фестиваля. Конечно же, выступление на одной из главных площадок фестиваля, на которой выступают суперзвезды мирового уровня, для ребят это такая определенная планка, к которой они стремятся целый год, готовят свой хореографический номер конкурсный.

Дальше, конечно же, жизнь после конкурса не заканчивается. Победителя, как показывает практика, мы всегда приглашаем на открытие с участием Президента, на главное торжественное мероприятие фестиваля, где ребята предстают с сольным номером. Конечно же, большое количество режиссеров, проектов, которые появляются у ребят после победы в конкурсе, но и те, кто не победил, также получают большое количество путевок в жизнь. Мы их приглашаем на многие мероприятия республиканского уровня, в том числе, где они показывают себя, свою хореографию.

Ольга Бурлакова:
Кто же взял Гран-при? Для этого мы передаем слово нашим корреспондентам, которые побывали в эпицентре танцевальных событий.

Студия танца «Кляксы» получила Гран-при Dream Dance Fest. Поговорили с организатором танцевального проекта-4

Вероника Макаревич, корреспондент:
Вот они, победители VII Международного танцевального проекта Dream Dance Fest – детская образцовая студия «Кляксы».

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Танцы

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