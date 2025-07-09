Студия танца «Кляксы» получила Гран-при Dream Dance Fest. Поговорили с организатором танцевального проекта

Александр Лавринович, организатор VII Международного танцевального проекта Dream Dance Fest:

Конечно, очень приятно, что уже седьмой год подряд ежегодно в рамках «Славянского базара в Витебске» лучшие танцоры практически со всего мира собираются здесь и показывают, что такое настоящий танец. Мы искренне благодарны, что люди едут, что люди хотят быть здесь вместе с нами, разделить наше гостеприимство, посмотреть, как у нас чисто, красиво. Могу сказать, что, наверное, слоган фестиваля «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – это та базисная фраза, на которой строится и наш танцевальный проект. И мы танцуем в ритме фестиваля уже седьмой год подряд здесь, на «Славянском базаре».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Что дает участие ребятам в этом фесте? Отслеживаете ли вы потом их жизнь? Может быть, какие-то номера особенные вы выделяете и даете им тоже путевку в жизнь?

Александр Лавринович:

Для наших ребят, я уже заметил, очень-очень важно получение аккредитации фестиваля, вот этого заветного бейджа и пропуска на все проекты фестиваля. Конечно же, выступление на одной из главных площадок фестиваля, на которой выступают суперзвезды мирового уровня, для ребят это такая определенная планка, к которой они стремятся целый год, готовят свой хореографический номер конкурсный.

Дальше, конечно же, жизнь после конкурса не заканчивается. Победителя, как показывает практика, мы всегда приглашаем на открытие с участием Президента, на главное торжественное мероприятие фестиваля, где ребята предстают с сольным номером. Конечно же, большое количество режиссеров, проектов, которые появляются у ребят после победы в конкурсе, но и те, кто не победил, также получают большое количество путевок в жизнь. Мы их приглашаем на многие мероприятия республиканского уровня, в том числе, где они показывают себя, свою хореографию.

Ольга Бурлакова:

Кто же взял Гран-при? Для этого мы передаем слово нашим корреспондентам, которые побывали в эпицентре танцевальных событий.